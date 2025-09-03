Nagyszerű történelmi vízitúra egy római őrhajón

Aki elfoglalta helyét az evezőpadokon és elég bátor, valamint kellő módon kíváncsi volt hozzá, kipróbálhatta, milyen lehetett mintegy 1600 évvel ezelőtt egy római légionárius szolgálata a Dunán. A folyam határként választotta el Pannóniában a Római Birodalmat az ismeretlen, rettegett keleti világtól. A tizennyolc méter hosszú, közel hattonnás tölgyfa hajótest evezőit az út egy szakaszán részben székesfehérváriak ragadták meg egy vízitúra keretein belül.

A fehérvári vízitúra csapat

Forrás: Vital Club Sportegyesület

A kihívás szervezését Szipola Antal, a Vital Club Sportegyesület elnöke segítette, aki a vezérevezős feladatait is ellátta a fedélzeten. A hajót kormányosként Mészáros János ultratriatlonista irányította, a hajóorrban Bálint F. Gyula kezelte a csáklyát és a horgonyt, valamint a kamerát. A csapat az út zárásaként, szombaton délután, szakadó esőben fáradtan, de boldogan kötött ki a bajai Türr István emlékműnél.

A római őrhajót részben fehérvári evezősök hajtották végig a kijelölt dunai útvonalon. Megérkezés a bajai Sugovicára

Forrás: Mészáros János közösségi oldala

A Limes a Római Birodalom határvédelmi rendszerének egyik fontos szakasza volt számos Fejér vármegyei katonai erődítéssel, őrtoronnyal. A Danuvina Alacris egy minden szempontból hiteles másolat, ilyen szerkezetek járőröztek a fontos kereskedelmi útvonalon, összekötve a városokat és a légiós táborokat. A különleges őrhajót négy évvel ezelőtt a mainzi régészeti ásatásokon feltárt maradványok alapján Németországban építették.

– Az egész vállalkozás motorja a Dunaszekcsőért Alapítvány elnöke, Bíró Zsolt volt, az ő felkérésére vállalta el a hajó kapitány-kormányosi feladatát Mészáros János – mondta a FEOL-nak Szipola Antal. – Az út során a fehérvári „kemény mag” végig evezett, míg a különböző állomásokon helyi sportolók, profi öreg hajósok és polgármesterek is csatlakoztak a csapathoz. Köszönöm Mészáros Jánosnak ezt az újabb kalandot és élményt! A hajó szeptember 6-ig Baján, a Türr István kilátó alatt megtekinthető, ahol Bíró Zsolték szervezik a helyi programokat és várják az érdeklődőket. A részletekről Székesfehérváron, a Király sor 60-as szám alatt, a Vitál Club Sportegyesületnél szívesen adunk bővebb felvilágosítást.