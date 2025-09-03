szeptember 3., szerda

Fehérváriak a fedélzeten, teljesült a vállalás!

1 órája

Nagyszerű történelmi vízitúra egy római őrhajón

Címkék#fedélzet#Vital Club Sportegyesület#vízitúra

A Dunán, Bölcskétől Paksig, Bogyiszlón át Bajáig hajóztak az elmúlt napokban részben székesfehérvári evezősök azzal a római őrhajóval, amely Danuvina Alacris elnevezéssel ígért nagyszerű időutazást az arra vállalkozó sportbarátoknak. A történelmi vízitúra hagyományos módon a Limes világörökségi helyszíneit kapcsolja össze.

Tihanyi Tamás
Nagyszerű történelmi vízitúra egy római őrhajón

Mészáros János kapitány és kormányos a fedélzeten

Forrás: Vital Club Sportegyesület

Aki elfoglalta helyét az evezőpadokon és elég bátor, valamint kellő módon kíváncsi volt hozzá, kipróbálhatta, milyen lehetett mintegy 1600 évvel ezelőtt egy római légionárius szolgálata a Dunán. A folyam határként választotta el Pannóniában a Római Birodalmat az ismeretlen, rettegett keleti világtól. A tizennyolc méter hosszú, közel hattonnás tölgyfa hajótest evezőit az út egy szakaszán részben székesfehérváriak ragadták meg egy vízitúra keretein belül. 

vízitúra
 A fehérvári vízitúra csapat 
Forrás: Vital Club Sportegyesület

A kihívás szervezését Szipola Antal, a Vital Club Sportegyesület elnöke segítette, aki a vezérevezős feladatait is ellátta a fedélzeten. A hajót kormányosként Mészáros János ultratriatlonista irányította, a hajóorrban Bálint F. Gyula kezelte a csáklyát és a horgonyt, valamint a kamerát. A csapat az út zárásaként, szombaton délután, szakadó esőben fáradtan, de boldogan kötött ki a bajai Türr István emlékműnél.

 A római őrhajót részben fehérvári evezősök hajtották végig a kijelölt dunai útvonalon. Megérkezés a bajai Sugovicára
Forrás: Mészáros János közösségi oldala

A Limes a Római Birodalom határvédelmi rendszerének egyik fontos szakasza volt számos Fejér vármegyei katonai erődítéssel, őrtoronnyal. A Danuvina Alacris egy minden szempontból hiteles másolat, ilyen szerkezetek járőröztek a fontos kereskedelmi útvonalon, összekötve a városokat és a légiós táborokat. A különleges őrhajót négy évvel ezelőtt a mainzi régészeti ásatásokon feltárt maradványok alapján Németországban építették.

– Az egész vállalkozás motorja a Dunaszekcsőért Alapítvány elnöke, Bíró Zsolt volt, az ő felkérésére vállalta el a hajó kapitány-kormányosi feladatát Mészáros János – mondta a FEOL-nak Szipola Antal. – Az út során a fehérvári „kemény mag” végig evezett, míg a különböző állomásokon helyi sportolók, profi öreg hajósok és polgármesterek is csatlakoztak a csapathoz. Köszönöm Mészáros Jánosnak ezt az újabb kalandot és élményt! A hajó szeptember 6-ig Baján, a Türr István kilátó alatt megtekinthető, ahol Bíró Zsolték szervezik a helyi programokat és várják az érdeklődőket. A részletekről Székesfehérváron, a Király sor 60-as szám alatt, a Vitál Club Sportegyesületnél szívesen adunk bővebb felvilágosítást.

A hajó hiteles másolat, felidézte a régmúlt időket
Forrás: Vital Club Sportegyesület

Szeptember 26-án lesz 40 éve, hogy Fa Nándor és Gál József a Szent Jupát fedélzetén elindult világkörüli útjára. Sok megpróbáltatás után, 717 nap elteltével, egy ugyancsak szeptemberi napon teljesítették vállalásukat. Ennek emlékére Szipola Antal, az egykori segítő barát, támogató szakember hetekkel ezelőtt, a nyár elején modellépítő és rajzversenyt hirdetett iskoláknak, modellező egyesületeknek és magánszemélyeknek. A pályamunkák leadásának határideje az eredeti elképzelések szerint szeptember 5-én lejárt, ám kérésre ez szeptember 12-re módosult!

 

