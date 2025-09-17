41 perce
Vízhiány várható szinte egész nap a településen!
A DRV Zrt. közleménye szerint pénteken karbantartási munkálatok zajlanak a településen. A kulcsi vízhiány a víztorony mosatása miatt fordulhat elő, amely több órán keresztül is eltarthat.
A kulcsi vízhiány 2025. szeptember 19-én, pénteken érinti a település teljes közigazgatási területét. A DRV Zrt. tájékoztatása alapján reggel 8:00 órától délután 16:00 óráig a víztorony mosatása miatt nyomáscsökkenés, illetve átmeneti vízhiány várható. A szolgáltató kiemelte, hogy a munkálatok elhúzódhatnak, és előfordulhat, hogy a szolgáltatás hosszabb ideig szünetel.
Vízhiányra kell készülni!
A karbantartás célja a vízhálózat biztonságos működésének fenntartása és a szolgáltatás minőségének javítása. A lakosság türelmét és megértését kérik az esetleges kellemetlenségek miatt. További információ a DRV ügyfélszolgálati vonalán, a 06 80 240 240-es telefonszámon (1-es menüpont) érhető el.
A DRV Zrt. hangsúlyozza, hogy mindent megtesznek a mielőbbi helyreállítás érdekében.
