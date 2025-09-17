Vízhiány várható szinte egész nap a településen!

A kulcsi vízhiány 2025. szeptember 19-én, pénteken érinti a település teljes közigazgatási területét. A DRV Zrt. tájékoztatása alapján reggel 8:00 órától délután 16:00 óráig a víztorony mosatása miatt nyomáscsökkenés, illetve átmeneti vízhiány várható. A szolgáltató kiemelte, hogy a munkálatok elhúzódhatnak, és előfordulhat, hogy a szolgáltatás hosszabb ideig szünetel.

Vízhiány szinte egész nap! Forrás: Facebook

Vízhiányra kell készülni!

A karbantartás célja a vízhálózat biztonságos működésének fenntartása és a szolgáltatás minőségének javítása. A lakosság türelmét és megértését kérik az esetleges kellemetlenségek miatt. További információ a DRV ügyfélszolgálati vonalán, a 06 80 240 240-es telefonszámon (1-es menüpont) érhető el.