Karbantartási munkák miatt!

2 órája

Vízhiány várható szinte egész nap a településen!

A DRV Zrt. közleménye szerint pénteken karbantartási munkálatok zajlanak a településen. A kulcsi vízhiány a víztorony mosatása miatt fordulhat elő, amely több órán keresztül is eltarthat.

A kulcsi vízhiány 2025. szeptember 19-én, pénteken érinti a település teljes közigazgatási területét. A DRV Zrt. tájékoztatása alapján reggel 8:00 órától délután 16:00 óráig a víztorony mosatása miatt nyomáscsökkenés, illetve átmeneti vízhiány várható. A szolgáltató kiemelte, hogy a munkálatok elhúzódhatnak, és előfordulhat, hogy a szolgáltatás hosszabb ideig szünetel. 

Vízhiányra kell készülni! 

A karbantartás célja a vízhálózat biztonságos működésének fenntartása és a szolgáltatás minőségének javítása. A lakosság türelmét és megértését kérik az esetleges kellemetlenségek miatt. További információ a DRV ügyfélszolgálati vonalán, a 06 80 240 240-es telefonszámon (1-es menüpont) érhető el.

A DRV Zrt. hangsúlyozza, hogy mindent megtesznek a mielőbbi helyreállítás érdekében.

 

