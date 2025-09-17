szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

19°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Záportározók és dagonyák épülnek

30 perce

Villámárvíz pusztított a Vértesben, nagy munka vár a megtépázott településre 

Címkék#önkormányzat#áteresz#víz hordalék#Vértes#villámárvíz

Nagyszabású fejlesztés kezdődött Csákberényben. A korábbi időszakban jelentős mennyiségű hordalék került a település főutcájára, mikor villámárvíz alakult ki, mely a Vértesből indult. A helyi önkormányzat megkereste és megtalálta a megoldást a település utcáinak, árkainak védelmére.

Palocsai Jenő

A klímaváltozással egyre gyakoribbak az extrém időjárási jelenségek, amikor egy aszályos időszakot helyi felhőszakadás követ. Amikor nagy mennyiségű csapadék esik, rövid idő leforgása alatt, az erdő talaja, a föld nem tudja elnyelni, így alakul ki a villámárvíz. Csákberénynek is meggyűlt ezzel a baja.

A villámárvíz megfékezésére dagonyákat és záportározót építenek Csákberény felett a Vértesben
A villámárvíz megfékezésére dagonyákat és záportározót építenek Csákberény felett a Vértesben
Forrás:  Önkormányzat

Lezúdult a völgyekből a víz

– A villámárvizek eddig elkerülték Csákberényt, de a környező településeket, így Gántot, Csókakőt és Várgesztest többször sújtották. Augusztus 30-án, szombaton délután egy zivatarcellából egy óra alatt több mint 40 mm csapadék zúdult Csákberényre. A hatalmas mennyiségű csapadékot az erdei talaj nem tudta elnyelni, a szűk völgyeken a víz gyorsan összegyűlt és lezúdult. A legnagyobb gondot a Kőkapu völgyből a Petőfi utcára lezúduló víz jelentette, amely jelentős mennyiségű levelet, ágat sodort magával. A hordalék eltorlaszolta az árok átereszeit, a kialakuló villámárvíz pedig az úton hömpölygött tovább, pedig nem voltak elhanyagolva sem az árkok sem az átereszek. – fogalmazott közleményében a helyi önkormányzat.

Szükség van árokra vagy sem?

Mint megtudtuk, néhány éve egy közmeghallgatáson valaki felvetette, hogy be kellene temetni a belterületi utak mentén futó árkokat, mondván, hogy soha nincs bennük víz. Az említett szombati villámárvíz megmutatta, hogy az ősök nem véletlenül alakították ki az árokrendszert a településen. A villámárvíz sok hordalékot hagyott a községben, ám eltakarításában, a dugulások, illetve a károk elhárításában sokan segítettek.

A villámárvíz sok hordalékot hagyott a községben Forrás:  Önkormányzat

Védekezés a villámárvíz ellen

Az ilyen extrém időjárási jelenségekre fel kell készülnünk. A Vérteserdő Zrt-vel egyeztetve három nagy dagonyát hozunk létre a lezúduló víz csillapítására és a hordalék felfogására, a ravatalozóval szemben pedig egy 800 m2-es záportározót alakítunk ki önkormányzati területen – áll az önkormányzat közleményében, melyből az id kiderül, hogy szeptember 16-án meg is kezdődtek a munkálatok.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu