Villámárvíz pusztított a Vértesben, nagy munka vár a megtépázott településre
Nagyszabású fejlesztés kezdődött Csákberényben. A korábbi időszakban jelentős mennyiségű hordalék került a település főutcájára, mikor villámárvíz alakult ki, mely a Vértesből indult. A helyi önkormányzat megkereste és megtalálta a megoldást a település utcáinak, árkainak védelmére.
A klímaváltozással egyre gyakoribbak az extrém időjárási jelenségek, amikor egy aszályos időszakot helyi felhőszakadás követ. Amikor nagy mennyiségű csapadék esik, rövid idő leforgása alatt, az erdő talaja, a föld nem tudja elnyelni, így alakul ki a villámárvíz. Csákberénynek is meggyűlt ezzel a baja.
Lezúdult a völgyekből a víz
– A villámárvizek eddig elkerülték Csákberényt, de a környező településeket, így Gántot, Csókakőt és Várgesztest többször sújtották. Augusztus 30-án, szombaton délután egy zivatarcellából egy óra alatt több mint 40 mm csapadék zúdult Csákberényre. A hatalmas mennyiségű csapadékot az erdei talaj nem tudta elnyelni, a szűk völgyeken a víz gyorsan összegyűlt és lezúdult. A legnagyobb gondot a Kőkapu völgyből a Petőfi utcára lezúduló víz jelentette, amely jelentős mennyiségű levelet, ágat sodort magával. A hordalék eltorlaszolta az árok átereszeit, a kialakuló villámárvíz pedig az úton hömpölygött tovább, pedig nem voltak elhanyagolva sem az árkok sem az átereszek. – fogalmazott közleményében a helyi önkormányzat.
Szükség van árokra vagy sem?
Mint megtudtuk, néhány éve egy közmeghallgatáson valaki felvetette, hogy be kellene temetni a belterületi utak mentén futó árkokat, mondván, hogy soha nincs bennük víz. Az említett szombati villámárvíz megmutatta, hogy az ősök nem véletlenül alakították ki az árokrendszert a településen. A villámárvíz sok hordalékot hagyott a községben, ám eltakarításában, a dugulások, illetve a károk elhárításában sokan segítettek.
Védekezés a villámárvíz ellen
– Az ilyen extrém időjárási jelenségekre fel kell készülnünk. A Vérteserdő Zrt-vel egyeztetve három nagy dagonyát hozunk létre a lezúduló víz csillapítására és a hordalék felfogására, a ravatalozóval szemben pedig egy 800 m2-es záportározót alakítunk ki önkormányzati területen – áll az önkormányzat közleményében, melyből az id kiderül, hogy szeptember 16-án meg is kezdődtek a munkálatok.