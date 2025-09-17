Új korszak kezdődik: Magyarország is belépett az űrversenybe

Az űrszektor mint az innováció motorja címmel tartott előadást Ferencz Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium űrkutatásért felelős biztosa a Mathias Corvinus Collegium székesfehérvári képzési központjában kedden. Miért fontos Magyarország számára a világűr? Miért foglalkozik olyasmivel, amivel a közhiedelem szerint csak a nagyhatalmaknak van dolga? – tette fel a kérdést az előadó az MCC székesfehérvári képzési központjában tartott előadásán, amelyben azzal ismertette meg a közönséget, hogy jelenleg mit jelent a világűr tudományos és gazdasági szempontból az emberiség, Európa és Magyarország számára.

A világűr rejtelmeinek nyomában

Fotó: NAGY NORBERT

Harc a világűrért

Nyílt titok, hogy a világűrben pozíciót, ráadásul vezető pozíciót szerezni gyakorlatilag egyenlő a földi vezetői szerep elnyerésével. Éppen ezért a világűr már nemcsak a nagyhatalmak számára stratégiai jelentőségű kérdés, hanem valamennyi ország számára az, amennyiben a jövőben meghatározó tényezőkként szeretnének szerepelni a világ geopolitikai térképén. Jóllehet a világűrben való tevés-vevést a magyar ember jobbára az amerikaiakkal köti össze, valójában a világűrben jelenleg keringő két űrállomás egyike, az ISS (a másik, a Tiankong, kínai) nem kizárólag amerikai "fennhatóságú", hanem valamennyi állam keze benne van, így például magyar eszköz is található rajta – egészen pontosan a Pille dózismérő, amelyet Kapu Tibor is használt.

Műholdtenger a Föld körül

A két űrállomás azonban csak a jéghegy csúcsa, a világűr polgári és katonai használata folyamatos és egyre növekvő tendenciát mutat. Az Amerikai Egyesült Államokban, ahol évente 7,5 milliárd eurót fordítanak az űrszektorra, a NASA hetente kétszer küld fel 20-25 műholdat a világűrbe. Ez elképesztő szám, elég csak utánaszámolni, hogy ez évente hány újabb műholdat jelent, s ehhez még nem adtuk hozzá például az oroszok vagy a kínaiak műholdjait. Jelenleg több mint 10 ezer műhold kering a világűrben, van, amelyik 36 ezer kilomteres óránkénti sebességgel. Az első tárgy, ami felért az űrbe, szintén egy műhold volt: 1957-ben a Szputnyik-1 szovjet műhold volt a világ első, világűrt elérő műholdja, amely aztán, három hónappal később, alacsony pályája miatt megsemmisült.