Új korszak kezdődik: Magyarország is belépett az űrversenybe
Hol tart Magyarország az űrversenyben? Miért fontos Magyarország számára a világűr, s mi dolga az űrszektorral? Ezekre a kérdésekre is választ kaptunk.
A világűr rejtelmeinek nyomában
Az űrszektor mint az innováció motorja címmel tartott előadást Ferencz Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium űrkutatásért felelős biztosa a Mathias Corvinus Collegium székesfehérvári képzési központjában kedden. Miért fontos Magyarország számára a világűr? Miért foglalkozik olyasmivel, amivel a közhiedelem szerint csak a nagyhatalmaknak van dolga? – tette fel a kérdést az előadó az MCC székesfehérvári képzési központjában tartott előadásán, amelyben azzal ismertette meg a közönséget, hogy jelenleg mit jelent a világűr tudományos és gazdasági szempontból az emberiség, Európa és Magyarország számára.
Harc a világűrért
Nyílt titok, hogy a világűrben pozíciót, ráadásul vezető pozíciót szerezni gyakorlatilag egyenlő a földi vezetői szerep elnyerésével. Éppen ezért a világűr már nemcsak a nagyhatalmak számára stratégiai jelentőségű kérdés, hanem valamennyi ország számára az, amennyiben a jövőben meghatározó tényezőkként szeretnének szerepelni a világ geopolitikai térképén. Jóllehet a világűrben való tevés-vevést a magyar ember jobbára az amerikaiakkal köti össze, valójában a világűrben jelenleg keringő két űrállomás egyike, az ISS (a másik, a Tiankong, kínai) nem kizárólag amerikai "fennhatóságú", hanem valamennyi állam keze benne van, így például magyar eszköz is található rajta – egészen pontosan a Pille dózismérő, amelyet Kapu Tibor is használt.
Műholdtenger a Föld körül
A két űrállomás azonban csak a jéghegy csúcsa, a világűr polgári és katonai használata folyamatos és egyre növekvő tendenciát mutat. Az Amerikai Egyesült Államokban, ahol évente 7,5 milliárd eurót fordítanak az űrszektorra, a NASA hetente kétszer küld fel 20-25 műholdat a világűrbe. Ez elképesztő szám, elég csak utánaszámolni, hogy ez évente hány újabb műholdat jelent, s ehhez még nem adtuk hozzá például az oroszok vagy a kínaiak műholdjait. Jelenleg több mint 10 ezer műhold kering a világűrben, van, amelyik 36 ezer kilomteres óránkénti sebességgel. Az első tárgy, ami felért az űrbe, szintén egy műhold volt: 1957-ben a Szputnyik-1 szovjet műhold volt a világ első, világűrt elérő műholdja, amely aztán, három hónappal később, alacsony pályája miatt megsemmisült.
Űrbiznisz égen és Földön
A világ azonban nem éri be műholdak garmadájának fellövésével. A NATO 2019-ben hivatalosan is műveleti térré nyilvánította a világűrt, amely azóta a nagyhatalmak számára egyre nagyobb jelentőséggel bír, elképesztő összegeket áldozva rá. De miért teszik mindezt? Ferenczi Orsolya szerint sem nekik, sem nekünk nincs más választásunk, mint foglalkozni a világűrrel. Ugyanis hétköznapi elektronikus eszközeink döntő többsége a műholdak segítségével működik. Műholdakra épül a szárazföldi, a vízi és a légi kommunikáció is. A világűr használata tehát nem választás kérdése. A világűr tudományos megközelítése szintén elengedhetetlen. Az űrszondákkal olyan tudományos vizsgálatok végezhetőek, amelyek eredményei gyakran átfordulnak a mindennapokba – például a napszemüveget is az űrkutatásnak köszönhetjük, az UV-szűrő lencsét az űrhajósoknak fejlesztették ki.
A New Space korszaka
Mára az államok mellett megjelentek a magáncégek is az űrszektorban, így például a SpaceX, a Virgin Galactic vagy az Axiom Space. Ebből is látszik, hogy aki meghatározó tényező szeretne lenni a hatalmi sakktáblán, annak bizony foglalkoznia kell az űrszektorral. A magyar űrkutatás története 1946-ban kezdődött Bay Zoltánnal és a Hold-radar kísérlettel, majd 1980-ban Farkas Bertalannal folytatódott, amikor Magyarország a világon hetedikként lépett ki a világűrbe. Több évtizednek kellett aztán eltelnie, mire újabb magyar merészkedett a világűrbe, Charles Simonyi űrturista 2008-ban és 2009-ben 14-14 napot töltött az ISS-en. Nem sokra rá, 2012 és 2015 között elkészült az első magyar műhold, a MaSat-1, amelyet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen fejlesztettek ki. Azóta pedig számos magyar űreszköz született, így például a már említett Pille dózismérő, hűtőpanelek, és energiatermelő egységek.
2021-ben készült el Magyarország első űrstartégiája, s ugyanekkor a HUNOR Program, amelynek nemzetközi partnerei az Európai Űrügynökség, az Axiom Space és a NASA. Kapu Tibor is a HUNOR Programmal jutott el a Nemzetközi Űrállomásra 2025 júniusában.
A magyar űrstratégia céljai:
- Magyarország innovációs potenciáljának erősítése,
- a tudományos és technológiai eredmények nemzetközi elismertségének növelése,
- a cégek nemzetközi piacra lépésének elősegítése,
- valamint a természettudományos szektor népszerűségének növelése a fiatalok körében – mondta el Ferencz Orsolya.
