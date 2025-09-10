szeptember 10., szerda

Kihagyhatatlan program

30 perce

Világsztárok lepik el Fehérvárt, ettől mindenkire rájön a tombolás

Címkék#Coco Jambo#Erős vs Spigiboy#Jan Wayne#Desperado#DJ Szatmári#party#retro#Székesfehérvár#fesztivál

​Készülj fel az év legnagyobb party-jára! A Székesfehérvári Retro Fesztivál ismét felrobbantja a MET Arénát, és egy olyan időutazásra invitál, ahol újra átélheted a '90-es és 2000-es évek felejthetetlen party hangulatát. Mint kiderült, nem kevesebb, mint két világsztár lép a színpadra a hazai hírességek mellett, akik garantáltan megdobogtatják a retro zenék rajongóinak szívét.

Feol.hu

​A több mint 10 éve indult rendezvény idén sem marad el, és elképesztő felhozatallal készülnek a szervezők a MET Arénában, november 8-án: egyetlen éjszaka, kilenc koncerttel. A Székesfehérvári Retro Fesztivál főszereplői világsztárok, a nemzetközi zenei élet két ikonja: a "Coco Jambo"-ról ismert Mr. President, valamint Jan Wayne, akinek „Because The Night" dala is biztosan felcsendül majd.

Elképesztő bejelentést tettek a Székesfehérvári Retro Fesztivál szervezői. Idén is számos hazai- és külföldi világsztár érkezik a királyok városába.
Illusztráció: Ismét örülhetnek Fejében - elképesztő bejelentést tettek a Székesfehérvári Retro Fesztivál szervezői. Világsztárok érkeznek.
Fotó: Szabó Zsolt/Archív

​A világsztárok mellett természetesen a hazai retro zenei élet nagyágyúi is tiszteletüket teszik

A fellépők között szerepel az Ufo Zenekar, Betty Love, a Desperado Feat Timi, Dj Szatmári feat Szakos Andi, Erős vs Spigiboy és az Ámokfutók.

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
