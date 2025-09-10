Világsztárok lepik el Fehérvárt, ettől mindenkire rájön a tombolás

​A több mint 10 éve indult rendezvény idén sem marad el, és elképesztő felhozatallal készülnek a szervezők a MET Arénában, november 8-án: egyetlen éjszaka, kilenc koncerttel. A Székesfehérvári Retro Fesztivál főszereplői világsztárok, a nemzetközi zenei élet két ikonja: a "Coco Jambo"-ról ismert Mr. President, valamint Jan Wayne, akinek „Because The Night" dala is biztosan felcsendül majd.

Illusztráció: Ismét örülhetnek Fejében - elképesztő bejelentést tettek a Székesfehérvári Retro Fesztivál szervezői. Világsztárok érkeznek.

Fotó: Szabó Zsolt/Archív

​A világsztárok mellett természetesen a hazai retro zenei élet nagyágyúi is tiszteletüket teszik

A fellépők között szerepel az Ufo Zenekar, Betty Love, a Desperado Feat Timi, Dj Szatmári feat Szakos Andi, Erős vs Spigiboy és az Ámokfutók.