1 órája
Világsztárok lepik el Fehérvárt, ettől mindenkire rájön a tombolás
Készülj fel az év legnagyobb party-jára! A Székesfehérvári Retro Fesztivál ismét felrobbantja a MET Arénát, és egy olyan időutazásra invitál, ahol újra átélheted a '90-es és 2000-es évek felejthetetlen party hangulatát. Mint kiderült, nem kevesebb, mint két világsztár lép a színpadra a hazai hírességek mellett, akik garantáltan megdobogtatják a retro zenék rajongóinak szívét.
A több mint 10 éve indult rendezvény idén sem marad el, és elképesztő felhozatallal készülnek a szervezők a MET Arénában, november 8-án: egyetlen éjszaka, kilenc koncerttel. A Székesfehérvári Retro Fesztivál főszereplői világsztárok, a nemzetközi zenei élet két ikonja: a "Coco Jambo"-ról ismert Mr. President, valamint Jan Wayne, akinek „Because The Night" dala is biztosan felcsendül majd.
A világsztárok mellett természetesen a hazai retro zenei élet nagyágyúi is tiszteletüket teszik
A fellépők között szerepel az Ufo Zenekar, Betty Love, a Desperado Feat Timi, Dj Szatmári feat Szakos Andi, Erős vs Spigiboy és az Ámokfutók.