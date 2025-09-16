Visszahozták az ellopott gárdonyi vidra szobrot!

Igazi happy enddel zárult a hétvégi gárdonyi szoborlopás: kedd reggelre a város kedvencévé vált, Kontur András által készített bronz vidra szobor visszakerült a helyszínre - számolt be róla Eötvös Pál polgármester a közösségi oldalán.

„Megvan a vidra szobor” – írta a városvezető, hozzátéve, hogy lakossági bejelentés alapján a járókelők már a reggeli órákban észrevették a szobrot. Az Agárdi Zöld Kft. munkatársai és a közterület-felügyelők azonnal a helyszínre siettek, és a bronz állatkát a cég telephelyére vitték biztonsági okokból.

Az önkormányzat egyeztetett a szobor alkotójával, Kontur Andrással, és rövid időn belül, a művész személyes közreműködésével vissza is rögzítik a szobrot a tóparton. Bár valószínűleg sosem derül ki, kik és miért vitték el a kis vidrát, „a nyilvánosság ereje ismét bizonyított”: a felháborodás és a feljelentés hatására a tettes(ek) jó döntést hoztak, és visszavitték a szobrot. Az önkormányzat a feljelentést visszavonta, de jelezte, a jövőben is minden hasonló esetben megteszik a szükséges jogi lépéseket, hogy megvédjék a közvagyont.

A kis vidra jelenleg „lakat alatt pihen”, de hamarosan újra a Velencei-tó partján, a megszokott helyén várja majd a sétálókat – remélhetőleg most már hosszú időre.