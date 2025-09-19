A Videoton sorsa eldőlt: új tulajdonos a láthatáron (képgalériával)

​Cser-Palkovics András polgármester Székesfehérvár rendkívüli közgyűlését követően elmondta, a pályáztatási folyamat két lépcsőben zajlik majd a Videoton FC Fehérvárral kapcsolatban. Az érdeklődők nagy száma miatt – akik között hazai és nemzetközi jelöltek is vannak – az első lépés egyfajta szűrés lesz, amellyel a komoly szándékú, tőkeerős jelölteket kívánják azonosítani, akik hosszú távon képesek biztosítani a csapat jövőjét.

Cser-Palkovics András polgármester, a Videoton értékesítéséről beszélt a sajtónak.

Fotó: Nagy Norbert

Kiderült, így választják ki a Videoton új tulajdonosát

A polgármester kiemelte, a Fehérvár FC Kft. üzletrészének adás-vételével kapcsolatos folyamat lezajlásához egy szakértői csapatot is bevonnak, amely jogi és pénzügyi tanácsadással segíti a döntéshozatalt, különös tekintettel a nemzetközi jelentkezőkre. Mint megtudtuk Magyarországon, Európában, sőt a kontinensen kívülről is vannak jelentkezők.

Ez egy komplex feladat, egészen biztos, hogy több hónapig fog ez a pályáztatás tartani, és azért indítottuk el már itt szeptember közepén, hogy ha netalán még egy pályázati körre szükség lenne, akkor azt is le tudjuk még ennek a bajnoki idénynek az időszakában bonyolítani. Bízunk benne, hogy sikeres és eredményes lesz a pályázat, és megtaláljuk a Vidi új tulajdonosát

– tette hozzá Cser-Palkovics András polgármester.