2 órája
A Videoton sorsa eldőlt: új tulajdonos a láthatáron (képgalériával)
Újabb előrelépés! Székesfehérváron rendkívüli közgyűlést tartottak, amelyen zárt ajtók mögött fontos döntés született a Videoton FC Fehérvár értékesítéséről. Ezzel hivatalosan is megkezdődött a klub új tulajdonosának felkutatása, ami a város korábbi ígéretének felel meg. A városvezetés célja, hogy olyan befektetőt találjanak, aki hosszú távon is képes biztosítani a együttes jövőjét.
Cser-Palkovics András polgármester Székesfehérvár rendkívüli közgyűlését követően elmondta, a pályáztatási folyamat két lépcsőben zajlik majd a Videoton FC Fehérvárral kapcsolatban. Az érdeklődők nagy száma miatt – akik között hazai és nemzetközi jelöltek is vannak – az első lépés egyfajta szűrés lesz, amellyel a komoly szándékú, tőkeerős jelölteket kívánják azonosítani, akik hosszú távon képesek biztosítani a csapat jövőjét.
Kiderült, így választják ki a Videoton új tulajdonosát
A polgármester kiemelte, a Fehérvár FC Kft. üzletrészének adás-vételével kapcsolatos folyamat lezajlásához egy szakértői csapatot is bevonnak, amely jogi és pénzügyi tanácsadással segíti a döntéshozatalt, különös tekintettel a nemzetközi jelentkezőkre. Mint megtudtuk Magyarországon, Európában, sőt a kontinensen kívülről is vannak jelentkezők.
Ez egy komplex feladat, egészen biztos, hogy több hónapig fog ez a pályáztatás tartani, és azért indítottuk el már itt szeptember közepén, hogy ha netalán még egy pályázati körre szükség lenne, akkor azt is le tudjuk még ennek a bajnoki idénynek az időszakában bonyolítani. Bízunk benne, hogy sikeres és eredményes lesz a pályázat, és megtaláljuk a Vidi új tulajdonosát
– tette hozzá Cser-Palkovics András polgármester.
Rendkívüli közgyűlést tartott Székesfehérvár: több fontos döntés születettFotók: Nagy Norbert
Szurkolók Figyelem!
Pénteken 15 órától Székesfehérvár polgármestere a Videoton FC Fehérvár hivatalos Facebook-oldalán válaszol majd a szurkolók kérdéseire egy élő adás keretein belül.