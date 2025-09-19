szeptember 19., péntek

Rendkívüli döntés

2 órája

A Videoton sorsa eldőlt: új tulajdonos a láthatáron (képgalériával)

Újabb előrelépés! ​Székesfehérváron rendkívüli közgyűlést tartottak, amelyen zárt ajtók mögött fontos döntés született a Videoton FC Fehérvár értékesítéséről. Ezzel hivatalosan is megkezdődött a klub új tulajdonosának felkutatása, ami a város korábbi ígéretének felel meg. A városvezetés célja, hogy olyan befektetőt találjanak, aki hosszú távon is képes biztosítani a együttes jövőjét.

Feol.hu

​Cser-Palkovics András polgármester Székesfehérvár rendkívüli közgyűlését követően elmondta, a pályáztatási folyamat két lépcsőben zajlik majd a Videoton FC Fehérvárral kapcsolatban. Az érdeklődők nagy száma miatt – akik között hazai és nemzetközi jelöltek is vannak – az első lépés egyfajta szűrés lesz, amellyel a komoly szándékú, tőkeerős jelölteket kívánják azonosítani, akik hosszú távon képesek biztosítani a csapat jövőjét.

Zárt ajtók mögött fontos döntés született a Videoton FC Fehérvár értékesítéséről. Cser-Palkovics András polgármester elmondta, újabb fontos lépés történt.
Cser-Palkovics András polgármester, a Videoton értékesítéséről beszélt a sajtónak.
Fotó: Nagy Norbert

Kiderült, így választják ki a Videoton új tulajdonosát

A polgármester kiemelte, a Fehérvár FC Kft. üzletrészének adás-vételével kapcsolatos folyamat lezajlásához egy szakértői csapatot is  bevonnak, amely jogi és pénzügyi tanácsadással segíti a döntéshozatalt, különös tekintettel a nemzetközi jelentkezőkre. Mint megtudtuk Magyarországon, Európában, sőt a kontinensen kívülről is vannak jelentkezők.

Ez egy komplex feladat, egészen biztos, hogy több hónapig fog ez a pályáztatás tartani, és azért indítottuk el már itt szeptember közepén, hogy ha netalán még egy pályázati körre szükség lenne, akkor azt is le tudjuk még ennek a bajnoki idénynek az időszakában bonyolítani. Bízunk benne, hogy sikeres és eredményes lesz a pályázat, és megtaláljuk a Vidi új tulajdonosát 

– tette hozzá Cser-Palkovics András polgármester.

Rendkívüli közgyűlést tartott Székesfehérvár: több fontos döntés született

Fotók: Nagy Norbert

Szurkolók Figyelem!

Pénteken 15 órától Székesfehérvár polgármestere a Videoton FC Fehérvár hivatalos Facebook-oldalán válaszol majd a szurkolók kérdéseire egy élő adás keretein belül.

 

