szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

27°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Égi jelenség

50 perce

Gyönyörködj a vérholdban - 5 különleges helyszín Fejér megyéből

Címkék#panoráma#Hold#vérhold#égi jelenség

Kevés égi jelenség nyújt olyan különleges látványt, mint amikor a Hold vöröses fényben ragyog fel. A vérhold most szabad szemmel is élvezhető lesz, és Fejér megye dombjai, tavai és várromjai tökéletes hátteret adnak hozzá. Mutatjuk, mely öt helyszín adja a legszebb élményt.

Sabjanics-Somlai Petra

Vasárnap este hét óra után különleges látvány vár ránk: a teljes holdfogyatkozás idején a vérhold több mint egy órán át vörös fénybe borítja az eget. A vérhold élményéhez csak egy nyugodt, tiszta pontot kell találnunk, ahonnan szabadon rálátunk a horizontra.

Vasárnap este vérhold festi vörösre az eget
A vérhold ritka égi jelenség, amely szabad szemmel is megfigyelhető
Forrás: Hegyi Norbert

Top helyek, ahonnan igazán varázslatos lesz a vérhold

Íme az öt legszebb hely Fejér megyében, ahonnan igazán különleges élmény lesz megcsodálni a vérholdat.

1. Bence-hegyi kilátó (Velence)
A Velencei-tó fölé magasodó modern kilátó már nappal is ikonikus látvány, de vérhold idején különösen izgalmas. A tó víztükrében visszacsillanó vörös Hold garantáltan felejthetetlen élményt nyújt.

2. AVelencei-tó partja
A tó víztükrében megjelenő vérhold látványa egészen egyedülálló. Érdemes a nyugodtabb, kevésbé kivilágított partszakaszokat keresni.

3. Csókakő vára
A Vértes lankáin álló várrom tetejéről szinte zavartalan panoráma nyílik minden irányba. A csendes környezet tökéletes háttér a jelenséghez.

4. Gánti bauxitbánya
A vörös sziklák és a vérhold színvilága együtt igazán különleges élményt ad - fotósoknak kihagyhatatlan helyszín.

5. Sukoró és a Velencei-hegység
A gránitsziklák és dombtetők közül tisztán látható a horizont, így innen szinte biztos, hogy teljes pompájában élvezheted a vörös Holdat.

Vérhold Fejér megyében – 5 különleges helyszín az égi csodához
A Bence-hegyi kilátóból páratlan látványt nyújt a vérhold a Velencei-tó fölött
Forrás: Bence-hegyi kilátó-Velence facebook oldala

Hasznos tippek a vérhold estéjére

  • Ne csak a Holdra figyelj - nézz körül, a táj és az égbolt együtt adja az élményt.
  • Készülj zseblámpával vagy fejlámpával, de figyelj, hogy ne zavarj másokat a fényeddel.
  • Ha gyerekekkel érkezel, vigyél pokrócot és rágcsálnivalót - így nekik is izgalmasabb lesz a program.
  • Egy távcső vagy binokulár sokat dobhat a látványon, de nélküle is felejthetetlen az élmény.
  • Ha társasággal mész, osszátok meg az élményt: egy közös fotó vagy videó remek emlék lesz erről az estéről.

A vérhold bárhonnan látható lesz, de Fejér megye öt ikonikus pontja -  a várak, a tópart és a hegyek - olyan díszletet adnak hozzá, ami felejthetetlenné teszi az estét. Ez most jó alkalom arra, hogy kilépjünk a hétköznapokból, és egy kicsit mindannyian az égre figyeljünk. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu