Gyönyörködj a vérholdban - 5 különleges helyszín Fejér megyéből

Vasárnap este hét óra után különleges látvány vár ránk: a teljes holdfogyatkozás idején a vérhold több mint egy órán át vörös fénybe borítja az eget. A vérhold élményéhez csak egy nyugodt, tiszta pontot kell találnunk, ahonnan szabadon rálátunk a horizontra.

A vérhold ritka égi jelenség, amely szabad szemmel is megfigyelhető

Forrás: Hegyi Norbert

Top helyek, ahonnan igazán varázslatos lesz a vérhold

Íme az öt legszebb hely Fejér megyében, ahonnan igazán különleges élmény lesz megcsodálni a vérholdat.

1. Bence-hegyi kilátó (Velence)

A Velencei-tó fölé magasodó modern kilátó már nappal is ikonikus látvány, de vérhold idején különösen izgalmas. A tó víztükrében visszacsillanó vörös Hold garantáltan felejthetetlen élményt nyújt.

2. AVelencei-tó partja

A tó víztükrében megjelenő vérhold látványa egészen egyedülálló. Érdemes a nyugodtabb, kevésbé kivilágított partszakaszokat keresni.

3. Csókakő vára

A Vértes lankáin álló várrom tetejéről szinte zavartalan panoráma nyílik minden irányba. A csendes környezet tökéletes háttér a jelenséghez.

4. Gánti bauxitbánya

A vörös sziklák és a vérhold színvilága együtt igazán különleges élményt ad - fotósoknak kihagyhatatlan helyszín.

5. Sukoró és a Velencei-hegység

A gránitsziklák és dombtetők közül tisztán látható a horizont, így innen szinte biztos, hogy teljes pompájában élvezheted a vörös Holdat.

A Bence-hegyi kilátóból páratlan látványt nyújt a vérhold a Velencei-tó fölött

Forrás: Bence-hegyi kilátó-Velence facebook oldala

Hasznos tippek a vérhold estéjére Ne csak a Holdra figyelj - nézz körül, a táj és az égbolt együtt adja az élményt.

Készülj zseblámpával vagy fejlámpával, de figyelj, hogy ne zavarj másokat a fényeddel.

Ha gyerekekkel érkezel, vigyél pokrócot és rágcsálnivalót - így nekik is izgalmasabb lesz a program.

Egy távcső vagy binokulár sokat dobhat a látványon, de nélküle is felejthetetlen az élmény.

Ha társasággal mész, osszátok meg az élményt: egy közös fotó vagy videó remek emlék lesz erről az estéről.

A vérhold bárhonnan látható lesz, de Fejér megye öt ikonikus pontja - a várak, a tópart és a hegyek - olyan díszletet adnak hozzá, ami felejthetetlenné teszi az estét. Ez most jó alkalom arra, hogy kilépjünk a hétköznapokból, és egy kicsit mindannyian az égre figyeljünk.