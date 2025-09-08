Vérhold idején támad a szarvas és életre kel a gyermekotthon titka

A legolvasottabb híreket most egy helyen gyűjtöttük össze. Többek között vérhold az égen, szarvastámadás és kísérteties gyermekotthon, közlekedési hírek és fesztiválok Fejérben.

A vérhold ritka égi jelenség, amely szabad szemmel is megfigyelhető

Figyelem! Lezárnak egy fontos parkolót Székesfehérváron

A Halász-Selyem utcák közötti murvás parkoló ideiglenes lezárásra kerül, ami sok fehérvári autós életét érinti. A karbantartási munkák várhatóan javítják a parkoló állapotát.