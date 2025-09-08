szeptember 8., hétfő

Elképesztő esetek

1 órája

Vérhold idején támad a szarvas és életre kel a gyermekotthon titka

Címkék#Fejér vármegye#Urbex#vérhold jelenség#gólyahír

A héten sok minden mozgatta meg a fehérváriakat és Fejér vármegye lakóit. A vérhold különleges égi jelensége mellett a szarvas támadása, a szeszélyes szeptemberi időjárás és a kísérteties gyermekotthon története is az érdeklődés középpontjába került.

Feol.hu

A legolvasottabb híreket most egy helyen gyűjtöttük össze. Többek között vérhold az égen, szarvastámadás és kísérteties gyermekotthon, közlekedési hírek és fesztiválok Fejérben.

A vérhold vörös fényben ragyog az éjszakai égbolton
A vérhold ritka égi jelenség, amely szabad szemmel is megfigyelhető

Figyelem! Lezárnak egy fontos parkolót Székesfehérváron

A Halász-Selyem utcák közötti murvás parkoló ideiglenes lezárásra kerül, ami sok fehérvári autós életét érinti. A karbantartási munkák várhatóan javítják a parkoló állapotát.

Nagy lehet a baj: egy ember a roncsok közé szorult Székesfehérvárnál

Súlyos baleset történt a 7-es főúton, a 61-es kilométer közelében. A székesfehérvári tűzoltók feszítővágóval mentették ki a beszorult embert.

Óriási buli érkezik a megyébe! Ingyenes Hatoslottó koncertek Fejérben

A Szerencsejáték Zrt. hatalmas koncertsorozattal ünnepli a Hatoslottó megújulását. A látványos kamionszínpad Fejér hat településén áll meg, köztük Válon is.

Ha a falak beszélni tudnának... Kísérteties fotósorozaton az elhagyatott fehérvári gyermekotthon

Az urbex fotósorozat a Kikindai úti gyermekotthon egykori életét és mára elhagyott falait mutatja be. A múlt emlékei, gyerekrajzok és játékok különös hangulatot adnak.

Íme Fehérvár legújabb körforgalma! Ezért volt rá már rég szükség (videóval)

A Kelemen Béla út és a Hübner utca találkozásánál új körforgalmat adtak át. A beruházás célja a forgalom csillapítása és a gyalogosok biztonságának növelése.

Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban

Új életek születtek a megyében: a gólyahír mindig a közösség egyik legörömtelibb híre.

Gyönyörködj a vérholdban - 5 különleges helyszín Fejér megyéből

A hét fénypontja kétségtelenül a vérhold volt. Fejér megye dombjai, tavai és várromjai tökéletes helyszínt biztosítottak az égi jelenség megfigyelésére.

Móri Bornapok: Kiderült, kik lesznek a legnagyobb fellépők (galéria)

A Móri Bornapok kulturális és zenei programokkal, valamint a hagyományos borkirálynő-választással várja a látogatókat.

Borzalom: emberre támadt a szarvas Fejérben (videóval)

Ritka és félelmetes esemény történt, amikor egy szarvas emberre támadt. Az eset nagy riadalmat keltett a környéken.

Szeptemberi időjárás: durva, amit Fejér fog kapni, Fehérvár viszi a prímet

Az ősz beköszönte nem múlt eseménytelenül: a szeptemberi időjárás szeszélyes fordulatokat tartogat, és Fehérvárban lehet a legérzékelhetőbb a változás.

 

