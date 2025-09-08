3 órája
Vérhold idején támad a szarvas és életre kel a gyermekotthon titka
A héten sok minden mozgatta meg a fehérváriakat és Fejér vármegye lakóit. A vérhold különleges égi jelensége mellett a szarvas támadása, a szeszélyes szeptemberi időjárás és a kísérteties gyermekotthon története is az érdeklődés középpontjába került.
A legolvasottabb híreket most egy helyen gyűjtöttük össze. Többek között vérhold az égen, szarvastámadás és kísérteties gyermekotthon, közlekedési hírek és fesztiválok Fejérben.
Figyelem! Lezárnak egy fontos parkolót Székesfehérváron
A Halász-Selyem utcák közötti murvás parkoló ideiglenes lezárásra kerül, ami sok fehérvári autós életét érinti. A karbantartási munkák várhatóan javítják a parkoló állapotát.
Nagy lehet a baj: egy ember a roncsok közé szorult Székesfehérvárnál
Súlyos baleset történt a 7-es főúton, a 61-es kilométer közelében. A székesfehérvári tűzoltók feszítővágóval mentették ki a beszorult embert.
Nagy lehet a baj: egy ember a roncsok közé szorult Székesfehérvárnál
Óriási buli érkezik a megyébe! Ingyenes Hatoslottó koncertek Fejérben
A Szerencsejáték Zrt. hatalmas koncertsorozattal ünnepli a Hatoslottó megújulását. A látványos kamionszínpad Fejér hat településén áll meg, köztük Válon is.
Óriási buli érkezik a megyébe! Ingyenes Hatoslottó koncertek Fejérben
Ha a falak beszélni tudnának... Kísérteties fotósorozaton az elhagyatott fehérvári gyermekotthon
Az urbex fotósorozat a Kikindai úti gyermekotthon egykori életét és mára elhagyott falait mutatja be. A múlt emlékei, gyerekrajzok és játékok különös hangulatot adnak.
Ha a falak beszélni tudnának... Kísérteties fotósorozaton az elhagyatott fehérvári gyermekotthon
Íme Fehérvár legújabb körforgalma! Ezért volt rá már rég szükség (videóval)
A Kelemen Béla út és a Hübner utca találkozásánál új körforgalmat adtak át. A beruházás célja a forgalom csillapítása és a gyalogosok biztonságának növelése.
Íme Fehérvár legújabb körforgalma! Ezért volt rá már rég szükség (videóval)
Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban
Új életek születtek a megyében: a gólyahír mindig a közösség egyik legörömtelibb híre.
Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban
Gyönyörködj a vérholdban - 5 különleges helyszín Fejér megyéből
A hét fénypontja kétségtelenül a vérhold volt. Fejér megye dombjai, tavai és várromjai tökéletes helyszínt biztosítottak az égi jelenség megfigyelésére.
Gyönyörködj a vérholdban - 5 különleges helyszín Fejér megyébőlVasárnap este vérhold festi vörösre az eget – Fejér megyében öt különleges helyszínről lesz igazán emlékezetes a látvány
Móri Bornapok: Kiderült, kik lesznek a legnagyobb fellépők (galéria)
A Móri Bornapok kulturális és zenei programokkal, valamint a hagyományos borkirálynő-választással várja a látogatókat.
Móri Bornapok: Kiderült, kik lesznek a legnagyobb fellépők (galéria)
Borzalom: emberre támadt a szarvas Fejérben (videóval)
Ritka és félelmetes esemény történt, amikor egy szarvas emberre támadt. Az eset nagy riadalmat keltett a környéken.
Borzalom: emberre támadt a szarvas Fejérben (videóval)
Szeptemberi időjárás: durva, amit Fejér fog kapni, Fehérvár viszi a prímet
Az ősz beköszönte nem múlt eseménytelenül: a szeptemberi időjárás szeszélyes fordulatokat tartogat, és Fehérvárban lehet a legérzékelhetőbb a változás.
Szeptemberi időjárás: durva, amit Fejér fog kapni, Fehérvár viszi a prímet