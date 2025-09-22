Verebi választás: új fejlemények

Vereb közélete szeptember 15-én fordult drámai fordulóponthoz, amikor az ötfős képviselő-testület – a minősített többséget alkotó három képviselő javaslatára – feloszlatta magát. A döntést Espár Sándor polgármester akkor a feol.hu-nak úgy értékelte, hogy mély bizalmi válság alakult ki a testületben, ami ellehetetlenítette a hatékony működést. A polgármester hangsúlyozta: az önkormányzati szolgáltatások és a döntéshozatal az időközi választásokig zavartalanul biztosított marad.

A feloszlás hátteréről később a testület három lemondott tagja – Cséve Szandra Bettina, Kiss Renáta és Márton Béla – közös nyilatkozatban számolt be. Kiemelték: a szeptember 5-i közmeghallgatáson egyértelműen kiderült, hogy a lakosság jelentős része elveszítette bizalmát a polgármester munkájában. A képviselők szerint a lakosok kritikái pártállástól függetlenül hangzottak el, többen pedig a polgármester lemondását sürgették. Mint írták, a közmeghallgatás világos jelzés volt, amelyet felelősséggel kellett kezelniük, ezért – miután a polgármester nem fontolta meg a lemondást – a testület saját feloszlatása mellett döntöttek.

Mostanra pedig eldőlt, mikor dönthetnek újra a verebiek településük jövőjéről: december 7-e, vasárnapra tűzték ki az időközi önkormányzati választást. A szavazás napján a polgármesteri és a képviselő-testületi helyek is megújulnak, így a választók ismét lehetőséget kapnak arra, hogy bizalmat szavazzanak a település új vezetésének.