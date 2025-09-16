Feloszlatta magát Vereb képviselő-testülete, időközi választás jön

Vereb önkormányzatának képviselő-testülete a szeptember 15-én tartott ülésén úgy határozott, hogy feloszlatja magát – erősített meg a feol.hu-nak Espár Sándor, Vereb polgármestere. A döntés hátterében, mint fogalmazott, - három képviselő megfogalmazása szerint - mély bizalmi válság áll, amely az utóbbi időben ellehetetlenítette a testület hatékony működését. A képviselők szerint a helyzet rendezésére a legmegfelelőbb megoldás egy új testület megválasztása lehet.

Vereb polgármestere megszólalt az ügy kapcsán

Espár Sándor a feol.hu-nak elmondta: az önkormányzati szolgáltatások, a döntéshozatal és a működés az időközi választásokig továbbra is biztosított marad. A határozat értelmében a közeljövőben időközi önkormányzati választásra kerül sor.

Megjegyzésként a polgármester szomorúan számolt be arról, hogy az elmúlt időszakban csökkent az érdeklődés a személyes egyeztetések iránt. A településen például felvetődött egy magánbefektető által idősotthon létesítésének lehetősége, amelyben a község részéről inkább előnyök, mint hátrányok adódhattak volna. Espár Sándor szerint a beruházás fordulópontot jelenthetett volna Vereb életében: új lendületet adott volna a községnek, és lehetőséget teremtett volna arra, hogy újraépítse helyét a térség társadalmi és gazdasági vérkeringésében. A projekt ráadásul nem ipari, környezetterhelő beruházás lett volna, hanem szociális célú fejlesztés.

A polgármester kiemelte: a kivitelezés és a későbbi működtetés során jelentős számú helyi munkaerőt alkalmazhattak volna, különösen a gondozás, ápolás, konyhai ellátás, karbantartás és adminisztratív feladatok területén. A beruházás lehetőséget adhatott volna arra is, hogy fiatalok költözzenek a településre, ami a helyi iskola és óvoda létszámproblémáira is megoldást jelenthetett volna, fogalmazott. Az idősotthon beruházás lehetősége végül már a megvalósítás helyszínén elvetődött – tette hozzá Espár Sándor a feol.hu-nak.