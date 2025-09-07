Legyél te is életmentő!

Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt továbbra is számít a lakosság segítségére. Véradásra jelentkezhet mindenki, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Véradásra feltétlenül vigye magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és taj-kártyáját!

Véradáson segíthet minden egészséges felnőtt 18 és 65 év között

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Véradás Fejér vármegyében, több helyszínen is

A következő napokban az alábbi helyeken adhat vért:

Székesfehérvár, területi vérellátó (Seregélyesi út 3.) szeptember 8. 08:00 - 15:00

Székesfehérvár, Arconic-Köfém Kft. – Művelődési ház (Verseci utca 1-15.) szeptember 8. 10:00 - 16:00

Székesfehérvár, területi vérellátó (Seregélyesi út 3.) szeptember 9. 08:00 - 15:00

Székesfehérvár, területi vérellátó (Seregélyesi út 3.) szeptember 10. 08:00 - 15:00

Dunaújváros, ISD Power a véradóban (Vasmű út 10.) szeptember 11. 08:00 - 11:00

Székesfehérvár, területi vérellátó (Seregélyesi út 3.) szeptember 11. 08:00 - 15:00

Székesfehérvár, területi vérellátó (Seregélyesi út 3.) szeptember 12. 08:00 - 14:00

A véradásra jelentkezőknek lehetősége van időpontfoglalásra is, csökkentve ezzel az esetleges várakozási időt. A regisztrációra a honlapon a véradási helyszín kiválasztása után kerülhet sor. Azok a véradók, akik időponttal rendelkeznek, kérjük, jelezzék azt az adatfelvételi pultnál, név szerinti behívás nem történik! A foglalás nem feltétele a véradásnak, a foglalástól függetlenül is lehet vért adni.