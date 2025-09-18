Négy nap, négy helyszín – indul a Civil Véradási kampány Fejérben is

Idén ősszel immáron XIII. alkalommal rendezi meg a Fejér Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ, a Miniszterelnökség és a Civil Központok Országos Hálózata a Civil Véradás kampányt. Fejér vármegyében szeptember 22–25. között négy helyszínen várják a véradókat.

Forrás: Fejér Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltatón Központ

A véradás fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ez az egyszerű, mégis életmentő cselekedet lehetőséget ad mindannyiunknak, hogy aktívan hozzájáruljunk embertársaink egészségéhez és életéhez. Magyarországon naponta több ezer vérre és vérkészítményre van szükség a kórházakban zajló életmentő műtétekhez, balesetek áldozatainak ellátásához és különböző betegségek kezeléséhez. A véradás ezért nem csupán orvosi, hanem társadalmi jelentőséggel is bír.

A vér semmi mással nem pótolható, csak a véradók segítségével. Magyarországon a biztonságos betegszállításhoz naponta kb. 1600 véradó segítségnyújtásra van szükség. Fontos a folyamatos véradás biztosítása is, hiszen a vérkészítmények időbeni felhasználhatósága korlátozott, 5 naponta mindenképpen meg kell oldani az utánpótlást – mondta el Zugor Zsuzsanna, az Echo Innovációs Műhely elnöke a véradási kampány sajtótájékoztatóján csütörtökön.

Tavasszal a Fehérvár Hockey Academy - FEHA19 is részt vett a kezdeményezésben, és fővédnöke lett a Civil Véradásnak. Ocskay Zsuzsanna, a Fehérvár Hockey Academy – FEHA19 projekt menedzsere elmondta, fiatal fehérvári csapatként úgy gondolják, kötelességük ilyen jelentőségű kezdeményezések mellé állni, így idén sem volt kérdés a részvételük a Civil Véradási kampányban. Alapi Márton, a FEHA19 játékosa arról beszélt, rendkívül fontosnak tartja, hogy csakúgy, mint a sportban csapatként, úgy a hétköznapokban is közösséget alkossunk és kiálljunk a társadalmilag jelentős kezdeményezések mellett.

Ki adhat vért?

A véradás feltételei az alábbiak. Az adhat vért, aki