Négy nap, négy helyszín – indul a Civil Véradási kampány Fejérben is
XIII. alkalommal kerül megrendezésre a Civil Véradás kampány. Fejér vármegyében szeptember 22–25. között négy helyszínen adhatnak vért a lakosok.
Idén ősszel immáron XIII. alkalommal rendezi meg a Fejér Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ, a Miniszterelnökség és a Civil Központok Országos Hálózata a Civil Véradás kampányt. Fejér vármegyében szeptember 22–25. között négy helyszínen várják a véradókat.
A véradás fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ez az egyszerű, mégis életmentő cselekedet lehetőséget ad mindannyiunknak, hogy aktívan hozzájáruljunk embertársaink egészségéhez és életéhez. Magyarországon naponta több ezer vérre és vérkészítményre van szükség a kórházakban zajló életmentő műtétekhez, balesetek áldozatainak ellátásához és különböző betegségek kezeléséhez. A véradás ezért nem csupán orvosi, hanem társadalmi jelentőséggel is bír.
A vér semmi mással nem pótolható, csak a véradók segítségével. Magyarországon a biztonságos betegszállításhoz naponta kb. 1600 véradó segítségnyújtásra van szükség. Fontos a folyamatos véradás biztosítása is, hiszen a vérkészítmények időbeni felhasználhatósága korlátozott, 5 naponta mindenképpen meg kell oldani az utánpótlást – mondta el Zugor Zsuzsanna, az Echo Innovációs Műhely elnöke a véradási kampány sajtótájékoztatóján csütörtökön.
Tavasszal a Fehérvár Hockey Academy - FEHA19 is részt vett a kezdeményezésben, és fővédnöke lett a Civil Véradásnak. Ocskay Zsuzsanna, a Fehérvár Hockey Academy – FEHA19 projekt menedzsere elmondta, fiatal fehérvári csapatként úgy gondolják, kötelességük ilyen jelentőségű kezdeményezések mellé állni, így idén sem volt kérdés a részvételük a Civil Véradási kampányban. Alapi Márton, a FEHA19 játékosa arról beszélt, rendkívül fontosnak tartja, hogy csakúgy, mint a sportban csapatként, úgy a hétköznapokban is közösséget alkossunk és kiálljunk a társadalmilag jelentős kezdeményezések mellett.
Ki adhat vért?
A véradás feltételei az alábbiak. Az adhat vért, aki
- egészségesnek érzi magát,
- elmúlt 18 éves, de még nincs 65 éves (első véradásnál a korhatár 60 év),
- testsúlya meghaladja az 50 kg-ot,
- étkezett és elegendő folyadékot ivott a véradás napján,
- rendelkezik a szükséges igazolványokkal: személyi igazolvány, lakcím- és TAJ kártya.
Fejér vármegyei véradások időpontjai és helyszínei
- szeptember 22., Székesfehérvár, 14:00–17:00 Civil Központ épülete (Rákóczi út 25.)
- szeptember 23., Dunaújváros, 13:00–15:00 Dunaújvárosi Vérellátó (Vasmű út 10.)
- szeptember 24., Mór, 14:00–17:00 Erzsébet téri Művelődési Ház (Erzsébet tér 14.)
- szeptember 25., Sárbogárd, 14:00–17:00 József Attila Művelődési Ház (Hősök tere 3.)
Jelentkezés ősejtdonornak
A véradás mellett kiemelt jelentőséggel bír az őssejtdonáció is. Magyarországon mindössze 7 ezer ember van regisztrálva őssejtdonornak, ami rendkívül alacsony szám. Az őssejtet már vérből is kilehet szűrni, nem szükséges csontvelővétel. Annak, aki szeretne ősejdonor lenni, nem kell mást tennie, mint elmennie a legközelebbi vérellátóba, ott megvizsgáltatnia magát, hogy alkalmasa-e őssejt donornak. Ezután újabb vérvétel következik, ahol vizsgálják az őssejt azonosságot. Őssejtdonor 18 és 45 év közötti, egészséges ember lehet. Ezzel kapcsolatos további információk az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján olvashatók.
