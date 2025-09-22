szeptember 22., hétfő

Egy véradás három élet!

2 órája

Fehérváron várták a civil véradókat (galéria)

Tizenharmadik alkalommal tartottak Civil Véradást Fejér megyében.

Déri Brenda
Fehérváron várták a civil véradókat (galéria)

Véradás Fehérváron: nem csak a balesetek, hanem a műtétek miatt is fontos az elegendő vér.

Fotó: Fehér Gábor

Dunaújváros, Mór, Sárbogárd és Székesfehérvár – négy helyszín, melynek közös pontja a véradás, ezen a héten ugyanis a Civil Központok Országos Hálózata szervezésében ezekben a városokban várják a civil véradókat. 

véradás
Véradás Fehérváron: nem csak a balesetek, hanem a műtétek miatt is fontos az elegendő vér.
Fotó: Fehér Gábor

Szeptember 22-én, hétfőn Székesfehérváron indult az akció, melyen Zugor Zsuzsanna az Echo Innovációs Műhely elnöke elmondta, hogy ilyenkor minden olyan civilt várnak, akik vért szeretnének adni és ezáltal segíteni embertársainak. 

– Egy véradó három életet menthet meg, de nem csak a balesetek miatt fontos a véradás, hanem a műtéteknél is kulcsszerepe van a vérnek, hiszen rengeteg olyan műtét van, amelyet irányított véradáshoz kötnek – árulta el.

13. civil véradás Fejérben

Fotók: Fehér Gábor

A véradás kitételei

Aki vért szeretne adni, annak fontos tudni, hogy az egyik alapkitétel a 18. életév betöltése, valamint az, hogy ne legyen idősebb, mint 65 év. Emellett fontos, hogy a személyes iratok is a véradónál legyenek, illetve az, hogy egészségesnek érezze magát. 

A véradáson Zugor Zsuzsanna az első véradók szerepére is kitért, mint azt hangsúlyozta: egyrészről az önkéntességre motiválják társaikat, másrészt pedig a társadalmi felelősségvállalásra. 

Első véradók ugyancsak azok lehetnek, akik betöltötték a 18. életévüket, de esetükben nem a 65 év a maximális életkor, hanem a 60. 

Fehérváron, a Civil Központban tartották a véradást, melyen mások mellett Molnár Krisztián a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke is részt vett. 


 


 


 

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
