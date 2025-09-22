Fehérváron várták a civil véradókat (galéria)

Dunaújváros, Mór, Sárbogárd és Székesfehérvár – négy helyszín, melynek közös pontja a véradás, ezen a héten ugyanis a Civil Központok Országos Hálózata szervezésében ezekben a városokban várják a civil véradókat.

Véradás Fehérváron: nem csak a balesetek, hanem a műtétek miatt is fontos az elegendő vér.

Fotó: Fehér Gábor

Szeptember 22-én, hétfőn Székesfehérváron indult az akció, melyen Zugor Zsuzsanna az Echo Innovációs Műhely elnöke elmondta, hogy ilyenkor minden olyan civilt várnak, akik vért szeretnének adni és ezáltal segíteni embertársainak.

– Egy véradó három életet menthet meg, de nem csak a balesetek miatt fontos a véradás, hanem a műtéteknél is kulcsszerepe van a vérnek, hiszen rengeteg olyan műtét van, amelyet irányított véradáshoz kötnek – árulta el.