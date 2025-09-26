Öt vendégház Fejérben, ahol garantáltan megnyugszik a lélek és elhalkul a világ

Természet, ősz és bekuckózás – ennél többre talán nem is vágyik az ember ezeken a borús napokon. Most elhoztunk öt olyan szálláshelyet, ami csak a tiétek, otthonos, hangulatos és garantált a kikapcsolódás. Eljött a vendégházak ideje!

SUQO vendégház Sukorón.

Hangulatos vendégházak Fejér megyében

Megálló

Az egyik legkedvesebb önálló kis tiny house Gyúrón található, közvetlenül a horgásztó partján. A Megálló névre keresztelt szállás apró, letisztult, modern és minden szükséges eszközzel felszerelt. A kisház teraszán egy 2 személyes fűtött jakuzzi várja a pihenni vágyókat. Grátisz, hogy a hely állatbarát, valamint igény esetén friss reggelivel is szolgál a szállásadó.

SUQO

Sukorón található a SUQO vendégház, melyben garantáltan minden lélek megnyugszik. A modern, luxus vendégház hatalmas ablakainak köszönhetően páratlan kiáltást nyújt a környezetre. Beltereiben nagyrészt a föld közeli színek uralkodnak egy-egy színesebb bútorral vagy szőnyeggel kiegészülve. A teraszon egy jakuzzi is található. Plusz pont, hogy ez a szállás is kutyabarát.

Zöld Ajtós Ház

Gárdony egyik kis utcájában található a Zöld Ajtós Ház és talán nem mondunk újat azzal, hogy nevét zöld ajtói, ablakai és zsalugáterei miatt kapta. A szálláson kívül-belül a pasztell színek dominálnak: világos zöld, fehér, bézs és világos szürke. Ugyan ehhez a kisházhoz nem tartozik jakuzzi, de a környék ősszel lecsendesül, a turisták és a fürdőzők eltűnnek, így nagyrészt csak a helyiek maradnak. E csendesebb időszakban pedig még inkább élvezhető a Velencei-tó és környéke.

Panorama Residence

Páratlan látványt nyújt az az önálló ház, mely szeptember elején nyitotta meg kapuit Pákozdon, Székesfehérvártól gyakorlatilag egy karnyújtásnyira. A mindennel felszerelt hatalmas ház nagyobb családok vagy baráti társaságok számára nyújt helyet három különálló hálószobájával, két fürdőszobájával és egy méretes jakuzzival a teraszon.

Eco Cottage

A Catherine’s Vineyard Cottages egyike az Eco névre keresztelt cottage, mely egy igazán különleges vintage szálláshely Csákberényben. A kétférőhelyes kandallóval felszerelt kisházat körbe öleli a természet és ugyan a birtokon több másik hasonló is található, azok kellő távolságra helyezkednek el egymástól, így aki nem vágyik idegen társaságra, az észre sem veszi, hogy rajta kívül is tartózkodnak ott mások.