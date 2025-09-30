szeptember 30., kedd

Színes, formás, faragható és süthető tökök

1 órája

Berobbant a 2025-ös tökszezon! Minden darab kincs idén Velencén!

Megérkeztek a földekről a színes, formás, faragható és süthető tökök,amelyek nélkül az ősz egyszerűen elképzelhetetlen lenne. Az idei termés a száraz nyár miatt ritkább, ezért most minden narancssárga, fehér vagy csíkos példány igazi különlegességnek számít a velencei Tökudvarban.

Feol.hu
Berobbant a 2025-ös tökszezon! Minden darab kincs idén Velencén!

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Szeptember végére végre ismét elérkezett a tökszüret, melynek eredménye a velencei Tökudvarban már látható, közöttük válogatni ezúttal is valódi élmény. A közeli földekről érkező termések között dísztököket, faragható és süthető  tököket is találtunk. 

velencei tökudvar
A velencei tökudvar idei termései között mindenki megtalálja a kedvencét: hatalmas narancsszín óriásoktól a hófehér és csíkos apróságokig, amelyek igazi őszi hangulatot varázsolnak az otthonokba
Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Velencei tökudvar: őszi csodák közt

Dóczi Tamara és férje, László fáradságos munkával hozta el az idei őszre is az októberek legkedveltebb természeti alkotásait, melyek nélkül kicsit egészen biztosan sivárabb lenne az élet – főleg azok számára, akik szeretik a szezonális lakásdekorálást, a természetes alkotóelemeket és a hagyományok ápolását, Magyarországon is. 

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Szerencsére ugyanis kezdenek elcsitulni azok a hangok, amely szerint a halloween-i „tökölés” buta nyugati majmolás, mivel az ősi magyar szokások, hagyományok közt is megtalálhatjuk a tököt: betakarítás utáni játékokról, töklámpás készítésről, Luca-napi hagyományok vigyorgóra faragott tökeiről olvashat az, aki kicsit beleássa magát a népszokások világába.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Berobbant tehát 2025-ös tökszezon, amelyben helye van a hatalmas, impozáns méretű narancsszín terméseknek ép úgy, mint a helyes kis apróságoknak, vagy a csíkos, foltos, hófehér, méregzöld és meghatározhatatlan formájú változatoknak egyaránt. S hogy ki mit választ? László szerint mindenki azt teszi a kosarába a velencei Tökudvarban, ami „megszólítja” őt. Ki mit képzel el otthonra: legyen minél színesebb és kisebb vagy egy nagy példány a bejárati ajtóhoz? Esetleg csupa hófehér kompozíció, az asztal közepére? Bármilyet is választunk, a természetet visszük az otthonunkba!

Fotó: STR

Az idei tököket ráadásul még jobban meg kell becsülnünk, mint a korábbiakat. A Dóczi család szerint ugyanis az idei nyár nem bővelkedett csapadékban, így a rágcsálók a tökszárakat kezdték ki, hogy folyadékhoz jussanak. Kevesebb, tehát értékesebb az idei termés, becsüljük meg! 

 

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
