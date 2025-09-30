2 órája
Berobbant a 2025-ös tökszezon! Minden darab kincs idén Velencén!
Megérkeztek a földekről a színes, formás, faragható és süthető tökök,amelyek nélkül az ősz egyszerűen elképzelhetetlen lenne. Az idei termés a száraz nyár miatt ritkább, ezért most minden narancssárga, fehér vagy csíkos példány igazi különlegességnek számít a velencei Tökudvarban.
Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap
Szeptember végére végre ismét elérkezett a tökszüret, melynek eredménye a velencei Tökudvarban már látható, közöttük válogatni ezúttal is valódi élmény. A közeli földekről érkező termések között dísztököket, faragható és süthető tököket is találtunk.
Velencei tökudvar: őszi csodák közt
Dóczi Tamara és férje, László fáradságos munkával hozta el az idei őszre is az októberek legkedveltebb természeti alkotásait, melyek nélkül kicsit egészen biztosan sivárabb lenne az élet – főleg azok számára, akik szeretik a szezonális lakásdekorálást, a természetes alkotóelemeket és a hagyományok ápolását, Magyarországon is.
Szerencsére ugyanis kezdenek elcsitulni azok a hangok, amely szerint a halloween-i „tökölés” buta nyugati majmolás, mivel az ősi magyar szokások, hagyományok közt is megtalálhatjuk a tököt: betakarítás utáni játékokról, töklámpás készítésről, Luca-napi hagyományok vigyorgóra faragott tökeiről olvashat az, aki kicsit beleássa magát a népszokások világába.
Berobbant tehát 2025-ös tökszezon, amelyben helye van a hatalmas, impozáns méretű narancsszín terméseknek ép úgy, mint a helyes kis apróságoknak, vagy a csíkos, foltos, hófehér, méregzöld és meghatározhatatlan formájú változatoknak egyaránt. S hogy ki mit választ? László szerint mindenki azt teszi a kosarába a velencei Tökudvarban, ami „megszólítja” őt. Ki mit képzel el otthonra: legyen minél színesebb és kisebb vagy egy nagy példány a bejárati ajtóhoz? Esetleg csupa hófehér kompozíció, az asztal közepére? Bármilyet is választunk, a természetet visszük az otthonunkba!
Az idei tököket ráadásul még jobban meg kell becsülnünk, mint a korábbiakat. A Dóczi család szerint ugyanis az idei nyár nem bővelkedett csapadékban, így a rágcsálók a tökszárakat kezdték ki, hogy folyadékhoz jussanak. Kevesebb, tehát értékesebb az idei termés, becsüljük meg!
