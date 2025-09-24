szeptember 24., szerda

Versenyképes Járások Program

Hárman együtt: mindannyian nyertek

Címkék#Versenyképes Járások Program#Sukoró#Velence#pákozd

Szent István király pákozdi szobra előtt adta át a Versenyképes Járások Program támogatói oklevelét Törő Gábor országgyűlési képviselő Kardos Ádámnak, Pákozd polgármesterének szeptember 23-án. A támogatásokból három település, sőt, a járás többi lakója is részesülhet.

Feol.hu

A Versenyképes Járások Programban a Velencei-tó térségében három település pályázott: Velence, Pákozd és Sukoró – mindegyik település egy-egy kommunális eszköz beszerzésére 75-30-30 millió forint értékben – foglalta össze Kardos Ádám a támogatói oklevél átvételekor. A polgármester hozzátette: továbbá együttesen a három település egy mammográfiai készülékre pályázott 70 millió forint értékben, melyet a velencei szakrendelőnek szeretnének átadni.

Forrás: Fenesi András

− A Velencei-tó települései közül velük igazán szoros a kapcsolat, így a kiírás során egyértelmű volt, hogy együtt pályázunk. A mammográfiai készülék esetében azonban nem csak e három település lakosainak, de a járás minden lakosának egészségét szolgálni fogja – tette hozzá a település vezetője.

Törő Gábor országgyűlési képviselő pedig köszönetét fejezte ki azért az együttműködésért, amit a települések példaértékűen felmutattak, s hogy egyöntetűen tudtak arról dönteni, hogy a közös pénzt mire költik. Mindannyian szem előtt tartották a lakosság igényeit – fogalmazott. 

 

