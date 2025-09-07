Folyamatban az uszodaper: augusztusban szakértői szemle volt

Velencén lakossági fórumon számolt be a város folyamatban lévő peres ügyeiről Kotilla Brigitta ügyvéd. Mint hangsúlyozta: „igyekszünk mindenképpen odafigyelni arra, hogy ezekből az eljárásokból nyertesen jöjjön ki Velence város önkormányzata.”

Még idén lezárulhat a velencei uszodaépítés pere – első fokon

Fotó: S. Töttő Rita

Az egyik legsúlyosabb ügy a meghiúsult uszodaépítés körül zajló per. Az ügyvéd ismertette: a Velence Plusz Kft. 2019-ben kezdte meg az uszoda építését (terveiről itt számoltunk be) az önkormányzat tulajdonában lévő telken (az alapkőletételről itt írtunk), ám az év decemberében az építési hatóság szemlét tartott, és hiányosságokat tárt fel a dokumentációban.

Kotilla Brigitta elmagyarázta: a beruházó nem a saját területén építkezett, ezért kötelező lett volna az e-naplóban feltölteni a tulajdonosi hozzájárulást. Bár utólag bemutattak egy dokumentumot, azon pecsét nem szerepelt, így az nem minősült teljes bizonyító erejű magánokiratnak. Emiatt az építési hatóság nem fogadta el a papírt (erről itt számoltunk be), és megtiltotta a további munkálatokat. A kötelezés nem azonnali leállítást jelentett, hanem állékonysági és balesetvédelmi előírásokat is tartalmazott.

A Velence Plusz Kft. azért indított pert az önkormányzat ellen, mert az alapozási munkák – köztük a szerelőbeton – már elkészültek a területen, így a cég szerint költségei merültek fel, és elmaradt haszna keletkezett (és sok feszültséget is hozott a városba, melyekről itt írtunk). Követelése: mintegy 5,2 milliárd forint, elsődlegesen kártérítés, másodlagosan pedig úgynevezett „utaló magatartás”, más néven biztatási kár jogcímén. Ezt a pert örökölte tehát meg az új városvezetés (melyről Krausz György polgármester itt nyilatkozott).

Kotilla Brigitta kiemelte:

Amikor átvettük az ügyet, még a perfelvételi szakasz zajlott. Ez azóta lezárult, a felek minden álláspontjukat előadták.

Idén augusztusban szakértői szemlére került sor, amelyen az ügyvéd mellett egy mélyépítésben jártas építőmérnök is részt vett, hogy szakszerű kérdéseket tegyenek fel a kijelölt szakértőnek. Az ügy jelenleg abban a szakaszban tart, hogy a szakértői vélemény fogja alapjaiban meghatározni az elsőfokú ítéletet. Az ügyvéd hozzátette: „Első fokon már ősszel ítélet várható, de valószínű, hogy az ügy másodfokon tovább folytatódik.” A város jogi képviselője világosan fogalmazott a stratégia kapcsán: