Helyi közélet

1 órája

Velence: megkezdődött a ravatalozó felújítása

Hosszú várakozás után megkezdődött a ravatalozó felújítása a temetőben. A munkálatokat a fesztiválbevételeknek köszönhetően tudta megkezdeni a velenceiönkormányzat.

A napokban megkezdődött a velencei temető ravatalozójának felújítása, melyre már régóta készül a város vezetése. Legutóbb a lakossági fórumon szólt róla Krausz György polgármester, aki korábban azt is elmondta: a B my lake fesztiválból érkező bevételeknek köszönhetően vált lehetővé a felújítás megkezdése.

A Velence Városgazdálkodási Kft. már neki is látott a munkálatoknak, melynek köszönhetően „rendezettebb, méltóbb környezet áll majd rendelkezésre a szertartások során” – fogalmazott az önkormányzat közösségi oldalán. A tervek szerint 3-4 hét alatt végeznek a felújítással.

 

 

