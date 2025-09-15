Velence: megkezdődött a ravatalozó felújítása

A napokban megkezdődött a velencei temető ravatalozójának felújítása, melyre már régóta készül a város vezetése. Legutóbb a lakossági fórumon szólt róla Krausz György polgármester, aki korábban azt is elmondta: a B my lake fesztiválból érkező bevételeknek köszönhetően vált lehetővé a felújítás megkezdése.

A Velence Városgazdálkodási Kft. már neki is látott a munkálatoknak, melynek köszönhetően „rendezettebb, méltóbb környezet áll majd rendelkezésre a szertartások során” – fogalmazott az önkormányzat közösségi oldalán. A tervek szerint 3-4 hét alatt végeznek a felújítással.