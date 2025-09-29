szeptember 29., hétfő

Beruházás

50 perce

Újabb fotók: Az éj leple alatt több tonnásra „hízott" a velencei szörny (galéria)

Címkék#kerékpár#gyalogos#kerékpáros#autópálya#híd#TV2#szörny#M7

Nem semmi! Még több látványos felvétel került elő az új velencei hídról. A több órás megfeszített munka eredményeként, ahogy a tenyek.hu oldala fogalmaz, lett egy új hídja Magyarországnak hétvégén.

Feol.hu

A velencei éjszakában készült fotók igen látványosra sikeredtek, ami miatt az autópálya Budapest felé tartó szakaszát 10 órára lezárták. A 193 tonnás, 80 méter hosszú hidat nyolc elemben szállították a kamionok az M7-es helyszínére, majd illesztették össze, majd a speciális emelők, daruk segítségével emelték a helyére. Előző cikkünkben az MKIF Facebook oldala közölt képeket, azóta viszont a weboldalukon még több képet tettek fel. 

Újabb fotók érkeztek a velencei monstrumról, amely röpke 10 óra alatt 193 tonnával és 80 méterrel lett nagyobb. Lázasan dolgoztak az éj leple alatt az M7-esen.
Velencei híd: Ezt a munkát még Chuck Norris is megirigyelné.
Fotó: MKIF

Mutatjuk valamennyit egyben! Egyébként a kommentszekció is beindult, nagy részük köszöni az MKIF munkáját és csodálkozik az emberfeletti teljesítményen, míg másikuk viccesen megjegyezte: Chuck Norris holnap már át fog tekerni rajta....

(Galéria a képre kattintva!)

Velencei híd: ezt még Chuck Norris is megirigyelné

Fotók: MKIF

Mikor készülhet el az M7-es új hídja a velencei szakaszon?

A munkálatok még 2025 március végén kezdődtek, akkor az MKIF közleményben azt írta, hogy a velencei új gyalogos- és kerékpáros híd év végére készülhet el, amely az eddiginél szélesebb, 4,5 méteres és enyhébb, 5%-os, úgynevezett hosszesésű lesz. 

 

