Újabb fotók: Az éj leple alatt több tonnásra „hízott" a velencei szörny (galéria)
Nem semmi! Még több látványos felvétel került elő az új velencei hídról. A több órás megfeszített munka eredményeként, ahogy a tenyek.hu oldala fogalmaz, lett egy új hídja Magyarországnak hétvégén.
A velencei éjszakában készült fotók igen látványosra sikeredtek, ami miatt az autópálya Budapest felé tartó szakaszát 10 órára lezárták. A 193 tonnás, 80 méter hosszú hidat nyolc elemben szállították a kamionok az M7-es helyszínére, majd illesztették össze, majd a speciális emelők, daruk segítségével emelték a helyére. Előző cikkünkben az MKIF Facebook oldala közölt képeket, azóta viszont a weboldalukon még több képet tettek fel.
Mutatjuk valamennyit egyben! Egyébként a kommentszekció is beindult, nagy részük köszöni az MKIF munkáját és csodálkozik az emberfeletti teljesítményen, míg másikuk viccesen megjegyezte: Chuck Norris holnap már át fog tekerni rajta....
Velencei híd: ezt még Chuck Norris is megirigyelnéFotók: MKIF
Mikor készülhet el az M7-es új hídja a velencei szakaszon?
A munkálatok még 2025 március végén kezdődtek, akkor az MKIF közleményben azt írta, hogy a velencei új gyalogos- és kerékpáros híd év végére készülhet el, amely az eddiginél szélesebb, 4,5 méteres és enyhébb, 5%-os, úgynevezett hosszesésű lesz.
