Újabb fotók: Az éj leple alatt több tonnásra „hízott" a velencei szörny (galéria)

A velencei éjszakában készült fotók igen látványosra sikeredtek, ami miatt az autópálya Budapest felé tartó szakaszát 10 órára lezárták. A 193 tonnás, 80 méter hosszú hidat nyolc elemben szállították a kamionok az M7-es helyszínére, majd illesztették össze, majd a speciális emelők, daruk segítségével emelték a helyére. Előző cikkünkben az MKIF Facebook oldala közölt képeket, azóta viszont a weboldalukon még több képet tettek fel.

Velencei híd: Ezt a munkát még Chuck Norris is megirigyelné.

Fotó: MKIF

Mutatjuk valamennyit egyben! Egyébként a kommentszekció is beindult, nagy részük köszöni az MKIF munkáját és csodálkozik az emberfeletti teljesítményen, míg másikuk viccesen megjegyezte: Chuck Norris holnap már át fog tekerni rajta....

