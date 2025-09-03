Velence: lakossági fórumon az uszoda és a korzó

Lakossági fórumra várja Velence lakosságát a helyi képviselő-testület. A városi egyeztetésre szeptember 5-én, pénteken 16 órakor kerül sor a Hauszmann Alajos EKIK Házasságkötő termében - adta hírül az önkormányzat. A találkozón a város vezetése számol be az elmúlt időszak Velencét érintő eseményeiről, valamint a folyamatban lévő peres ügyekről, amelyek között kiemelten szerepel a korzó és a korábban elmaradt uszoda ügye. Szó lesz továbbá a jelenlegi és a tervezett beruházásokról, valamint a Venezia lakópark helyzetének lehetséges megoldásairól.

A rendezvényen a résztvevők kérdéseire is választ kaphatnak. A felmerülő jogi jellegű kérdések megválaszolásában az önkormányzat jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda vezetője nyújt segítséget.