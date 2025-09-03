szeptember 3., szerda

Velence: lakossági fórumon az uszoda és a korzó

Címkék#Velence#lakossági fórum#város

A velenceiek első kézből kaphatnak tájékoztatást a korzót és az elmaradt uszodát érintő peres ügyekről, a város jelenlegi és tervezett beruházásairól, valamint a Venezia lakópark helyzetének lehetséges megoldásairól a következő lakossági fórumon.

Feol.hu

Lakossági fórumra várja Velence lakosságát a helyi képviselő-testület. A városi egyeztetésre szeptember 5-én, pénteken 16 órakor kerül sor a Hauszmann Alajos EKIK Házasságkötő termében - adta hírül az önkormányzat. A találkozón a város vezetése számol be az elmúlt időszak Velencét érintő eseményeiről, valamint a folyamatban lévő peres ügyekről, amelyek között kiemelten szerepel a korzó és a korábban elmaradt uszoda ügye. Szó lesz továbbá a jelenlegi és a tervezett beruházásokról, valamint a Venezia lakópark helyzetének lehetséges megoldásairól.

A rendezvényen a résztvevők kérdéseire is választ kaphatnak. A felmerülő jogi jellegű kérdések megválaszolásában az önkormányzat jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda vezetője nyújt segítséget.

 

