Még idén jöhet döntés a Velence Korzó ügyében

Évek óta lázban tartja a helyieket a Velence Korzó és az önkormányzat közötti üzemetetési per, és az új fejlemények szerint talán még idén megszülethet a másodfokú döntés – mondta Kotilla Brigitta, a város ügyvédje a város lakossági fórumán. Jelenleg a győri ítélőtábla előtt van az ügy, és az önkormányzat bízik abban, hogy a döntés a város álláspontját erősíti majd.

Hamarosan pont kerülhet a Velence Korzó ügy végére

Fotó: STR

2009-ben kezdődött a Velence Korzó „története”

Az ügyvédnő felidézte: a „történet” még 2009-ben kezdődött, amikor az önkormányzat üzemeltetési szerződést kötött a Gomi Kft.-vel a Velence Korzó működtetésére (a későbbiek folyamán a társaságnak azonban új tulajdonosi köre lett – a szerk.). Az önkormányzat álláspontja szerint a cég az évek során többször megszegte a szerződésben vállalt kötelezettségeit, többek között elmaradt karbantartási munkák miatt. Ezért 2021 májusában azonnali hatállyal felmondták a szerződést. Kotilla Brigitta elmondta: a Gomi Kft. perelte be az önkormányzatot, mert szerintük a felmondás jogellenes volt. Az elsőfokú bíróság először az önkormányzatnak adott igazat, ám másodfokon az eljárást visszaküldték, mondván, eljárási hibák történtek. A megismételt elsőfokú eljárás során viszont már a Gomi Kft. álláspontját fogadták el, és kimondták, hogy a felmondás nem volt jogszerű.

Ezen a ponton vettük át az önkormányzat képviseletét, és természetesen fellebbeztünk

– mondta az ügyvédnő. Részletesen kifejtette, hogy a bíróság két ok miatt döntött a Gomi Kft. javára: egyrészt nem biztosítottak elegendő határidőt a karbantartások pótlására, másrészt nem jelezték előre, hogy a mulasztás a szerződés felmondásához vezethet.

Kotilla Brigitta szerint azonban mindkét érvelés gyenge lábakon áll. Mint mondta: „Teljesen mindegy, hogy nyolc napot vagy két hónapot adtunk volna, a Gomi Kft. már akkor jelezte, hogy ezeket a munkákat nem tartja a feladatának, így semmilyen határidő mellett nem teljesítette volna.” Hozzátette, hogy mivel két gazdasági szereplő közötti szerződésről van szó, a Kft.-nek pontosan tisztában kellett lennie azzal, hogy a súlyos szerződésszegés felmondáshoz vezethet – ezt a szerződés is tartalmazza. Összegzésként az ügyvédnő kiemelte: az önkormányzat továbbra is a város vagyonának védelme érdekében küzd, és bíznak benne, hogy a másodfokú bíróság idén lezárja az ügyet.