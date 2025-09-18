szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

18°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Így áll a per

1 órája

Még idén jöhet döntés a Velence Korzó ügyében

Címkék#önkormányzat#Velence Korzó#per

Hamarosan pont kerülhet a város egyik legnagyobb vitája végére. A Velence Korzó ügye évek óta borzolja a kedélyeket, és most úgy tűnik, még idén dönthet a bíróság. Az önkormányzat és a Korzó üzemeltetője között zajló per már többször fordulatot vett, és a város új ügyvédnője szerint most jöhet a mindent eldöntő ítélet.

Feol.hu

Évek óta lázban tartja a helyieket a Velence Korzó és az önkormányzat közötti üzemetetési per, és az új fejlemények szerint talán még idén megszülethet a másodfokú döntés – mondta Kotilla Brigitta, a város ügyvédje a város lakossági fórumán. Jelenleg a győri ítélőtábla előtt van az ügy, és az önkormányzat bízik abban, hogy a döntés a város álláspontját erősíti majd.

Velence Korzó
Hamarosan pont kerülhet a Velence Korzó ügy végére 
Fotó: STR

2009-ben kezdődött a Velence Korzó „története”

Az ügyvédnő felidézte: a „történet” még 2009-ben kezdődött, amikor az önkormányzat üzemeltetési szerződést kötött a Gomi Kft.-vel a Velence Korzó működtetésére (a későbbiek folyamán a társaságnak azonban új tulajdonosi köre lett – a szerk.). Az önkormányzat álláspontja szerint a cég az évek során többször megszegte a szerződésben vállalt kötelezettségeit, többek között elmaradt karbantartási munkák miatt. Ezért 2021 májusában azonnali hatállyal felmondták a szerződést. Kotilla Brigitta elmondta: a Gomi Kft. perelte be az önkormányzatot, mert szerintük a felmondás jogellenes volt. Az elsőfokú bíróság először az önkormányzatnak adott igazat, ám másodfokon az eljárást visszaküldték, mondván, eljárási hibák történtek. A megismételt elsőfokú eljárás során viszont már a Gomi Kft. álláspontját fogadták el, és kimondták, hogy a felmondás nem volt jogszerű.

Ezen a ponton vettük át az önkormányzat képviseletét, és természetesen fellebbeztünk

– mondta az ügyvédnő. Részletesen kifejtette, hogy a bíróság két ok miatt döntött a Gomi Kft. javára: egyrészt nem biztosítottak elegendő határidőt a karbantartások pótlására, másrészt nem jelezték előre, hogy a mulasztás a szerződés felmondásához vezethet.

Kotilla Brigitta szerint azonban mindkét érvelés gyenge lábakon áll. Mint mondta: „Teljesen mindegy, hogy nyolc napot vagy két hónapot adtunk volna, a Gomi Kft. már akkor jelezte, hogy ezeket a munkákat nem tartja a feladatának, így semmilyen határidő mellett nem teljesítette volna.” Hozzátette, hogy mivel két gazdasági szereplő közötti szerződésről van szó, a Kft.-nek pontosan tisztában kellett lennie azzal, hogy a súlyos szerződésszegés felmondáshoz vezethet – ezt a szerződés is tartalmazza. Összegzésként az ügyvédnő kiemelte: az önkormányzat továbbra is a város vagyonának védelme érdekében küzd, és bíznak benne, hogy a másodfokú bíróság idén lezárja az ügyet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu