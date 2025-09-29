szeptember 29., hétfő

"Közénk tartozol" - rózsatő minden velencei babának

Velence

„Minden rózsa egy új történet kezdetének jelképe” – fogalmazott Krausz György polgármester hétvégén a Babák rózsakertjében szombaton. Ezúttal nyolcvan rózsatövet ültettek el az elmúlt évben született velencei babák számára és átadták a Velence Rózsája díjakat is.

Feol.hu
Velencén évek óta hagyomány, hogy a Babák Rózsakertjében rózsatövek ültetésével köszöntik a város legfiatalabb lakóit. Ez a szép szokás idén is folytatódott: szeptember 27-én, szombaton újabb 80 rózsatő került a földbe, mindegyik egy-egy, az elmúlt időszakban született gyermek nevét viselve.

Velence
Velence Babák Rózsakertje újabb 80 rózsatővel bővült, a gyerekek neveit viselő táblák a közösség szeretetét és összetartozását jelképezik. Ünnepélyes köszöntőt mondott Krausz György polgármester
Fotó: Horváth-Szabó Nóra

Az ünnepségen Krausz György, Velence polgármestere köszöntötte a megjelent szülőket és nagyszülőket. Beszédében hangsúlyozta, hogy a Babák Rózsakertje „több mint egy park, a szeretet, a remény és az összetartozás jelképe”. A polgármester személyes élményét is megosztotta a közönséggel: „Személyes öröm számomra, hogy két gyermekem névtábláját is megtaláljuk itt, a Babák Rózsakertjében, ahol ma együtt ünnepeljük az élet csodáit: a legifjabbakat, akik érkezésükkel új fényt és reményt hoznak családjaikba és városunk közösségébe.” Krausz György arra is emlékeztette a jelenlévőket, hogy a rózsatövek gyökerei a város iránti kötődést is jelképezik: „Ahogy a rózsa gyökerei kapaszkodnak a földben, úgy remélem, hogy az elmúlt években született gyermekek is hasonló ragaszkodással fordulnak majd Velence felé.” Majd rámutatott: „minden névtábla azt hirdeti, hogy közénk tartozol, számíthatsz ránk, fontos vagy nekünk. És ahogyan a város születésnapján is említettem, Velence az a hely, ahol nem számít ki honnan jött és mikor érkezett. Ha ezt a helyet otthonának tekinti, akkor ennek a közösségnek a részévé vált igazi velencei lett. Ennek a szlogennek a legszebb üzenete, hogy összetartozunk.

Fotó: Horváth-Szabó Nóra

Az eseményen átadták a Velence Rózsája díjat, melyet idén Uliczki Dóra és Mezősiné Völgyi Anna vehettek át. Ez a díj a város egyik legfontosabb kitüntetése, amellyel Velence a helyi közösségért végzett áldozatos munkát ismeri el. A polgármester zárszavában kiemelte: „Minden új élet ajándék, minden gyermek új remény, minden rózsa egy új történet kezdetének jelképe. Kívánom, hogy gyermekeink szeretetben, biztonságban és boldogságban növekedjenek, és hogy ez a kert mindig őrizze az összetartozás és a jövőbe vetett hit üzenetét.”

Fotó: Horváth-Szabó Nóra

 

