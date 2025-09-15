49 perce
Vatikáni elismeréssel bíró művész munkái a Velencei-tavi Galériában
Ikonok ritka és értékes anyagát mutatja be az a tárlat, amely nemrég nyílt a Velencei-tavi Galériában: olyan alkotások láthatók, amelyek a Vatikánban is méltó helyet kaptak. Szentiványi Attila több mint öt évtizede fest ikonokat, művei a földi és égi világ közötti kapcsolatra épülnek.
Fotó: Ódor Balázs
Egész szeptemberben látható a gárdonyi Velencei-tavi Galériában Szentiványi Attila ikon- és ikonosztázfestő kiállítása. A megnyitón a művész „Az ikon története” címmel vetített képes előadást is tartott, melyben az ikonok szimbolikájáról, a készítés technikájáról és a lelki jelentőségükről beszélt.
Szentiványi Attila munkásságát Ferenc pápa is elismerte, egyik alkotása a Vatikánban található. „Beleszülettem az ikonok világába – édesapám ikonfestő volt, így gyerekként minden nap festett szentek között éltem. Tizenöt évesen festettem meg első, már sikeresnek mondható ikonjaimat, és 1979-ben zsűrizték először a munkáimat” – áll a művész bemutatkozásában.
A tárlat anyaga ritka és értékes, a kiállított ikonok a bizánci hagyomány időtálló szépségét és spirituális erejét idézik meg. A látogatók a szeptemberi hónapban hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között tekinthetik meg a kiállítást.