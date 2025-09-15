szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

25°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kultúra

49 perce

Vatikáni elismeréssel bíró művész munkái a Velencei-tavi Galériában

Címkék#Szentiványi Attila#munkásság#ikon

Ikonok ritka és értékes anyagát mutatja be az a tárlat, amely nemrég nyílt a Velencei-tavi Galériában: olyan alkotások láthatók, amelyek a Vatikánban is méltó helyet kaptak. Szentiványi Attila több mint öt évtizede fest ikonokat, művei a földi és égi világ közötti kapcsolatra épülnek.

Feol.hu
Vatikáni elismeréssel bíró művész munkái a Velencei-tavi Galériában

Fotó: Ódor Balázs

Egész szeptemberben látható a gárdonyi Velencei-tavi Galériában Szentiványi Attila ikon- és ikonosztázfestő kiállítása. A megnyitón a művész „Az ikon története” címmel vetített képes előadást is tartott, melyben az ikonok szimbolikájáról, a készítés technikájáról és a lelki jelentőségükről beszélt.

Fotó: Ódor Balázs

Szentiványi Attila munkásságát Ferenc pápa is elismerte, egyik alkotása a Vatikánban található. „Beleszülettem az ikonok világába – édesapám ikonfestő volt, így gyerekként minden nap festett szentek között éltem. Tizenöt évesen festettem meg első, már sikeresnek mondható ikonjaimat, és 1979-ben zsűrizték először a munkáimat” – áll a művész bemutatkozásában.

Fotó: Ódor Balázs

A tárlat anyaga ritka és értékes, a kiállított ikonok a bizánci hagyomány időtálló szépségét és spirituális erejét idézik meg. A látogatók a szeptemberi hónapban hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között tekinthetik meg a kiállítást.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu