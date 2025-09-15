Vatikáni elismeréssel bíró művész munkái a Velencei-tavi Galériában

Egész szeptemberben látható a gárdonyi Velencei-tavi Galériában Szentiványi Attila ikon- és ikonosztázfestő kiállítása. A megnyitón a művész „Az ikon története” címmel vetített képes előadást is tartott, melyben az ikonok szimbolikájáról, a készítés technikájáról és a lelki jelentőségükről beszélt.

Fotó: Ódor Balázs

Szentiványi Attila munkásságát Ferenc pápa is elismerte, egyik alkotása a Vatikánban található. „Beleszülettem az ikonok világába – édesapám ikonfestő volt, így gyerekként minden nap festett szentek között éltem. Tizenöt évesen festettem meg első, már sikeresnek mondható ikonjaimat, és 1979-ben zsűrizték először a munkáimat” – áll a művész bemutatkozásában.

Fotó: Ódor Balázs

A tárlat anyaga ritka és értékes, a kiállított ikonok a bizánci hagyomány időtálló szépségét és spirituális erejét idézik meg. A látogatók a szeptemberi hónapban hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között tekinthetik meg a kiállítást.