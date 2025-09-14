47 perce
Vastag Csaba vitte a prímet a falunapon – így bulizott a közönség (videó)
Koncertek, kirakodóvásár és vidámpark várta a sárszentmihályi muatságokra kilátogatókat péntek estétől szombat estéig. A falunapon igazi sztárfellépőkkel találkozhatott a közönség, fellépett Csocsesz, a mulatós zene koronázatlan királya és Vastag Csaba is, az X-Faktor első évadának győztese.
Sárszentmihályon a hétvégén volt minden, mi szem-szájnak ingere. A sárszentmihályi mulatságok programjai péntek estétől várták a falubelieket és a környéken élőket. Péntek este egy igazi slágerpartin lehetett hangolódni a következő nap nagy dobásaira (például Vastag Csaba fellépésére), amelyek szép számú közönséget vonzottak.
Vastag Csaba a színpadon
Bár a lánchinta üresen lengedezett péntek este, a színpad környéke jócskán megtelt rajongókkal, szórakozni vágyókkal. Nem is kellett sokat várni az első nagy sztárfellépőre, a mikrofonba óramű pontossággal üvöltötték bele, hogy: „A színpadon Vastag Csaba!” Taps és ujjongás fogadta az X-Faktor első évadának győztesét, aki azóta számtalan dalt, fellépést és televíziós szereplést tudhat maga mögött. A közönséget pedig nem is kellett felráznia semmiből sem, hiszen a hangulat csak úgy pezsgett, Vastag Csaba pedig bele is vágott, rögtön egy ütős nótával indítva a koncertet, ezzel pedig minden bizonnyal vastag betűkkel írta be magát a település emlékezetébe.
Mindeközben mások még a dodzsem bűvöletében rótták a köröket, megint mások ismerőseikkel, barátaikkal múlatták az időt egy hideg sör mellett. S bár a nap már lenyugvóban volt, Sárszentmihály még közel sem az alváshoz készülődött, hiszen a folytatásban Raul, majd Csocsesz lépett színpadra, végül hajnalig tartó diszkó zárta a napot.
Frissen Fejérből
- Parlagfűben gázol Fejér megye
- Székesfehérvár tehetséges diákjait díjazták a Városházán
- Rendhagyó módon kezdődött az ARSO tárulati ülése
- Új járdát kapnak a panelházak lakói – kényelmesebb lesz a közlekedés
- Politikai gyilkosság az USA-ban, mi vár Magyarországra?