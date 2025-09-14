szeptember 14., vasárnap

Vastag Csaba vitte a prímet a falunapon – így bulizott a közönség (videó)

Címkék#falunap#Vastag Csaba#Raul#Csocsesz#koncert#sztárfellépő

Koncertek, kirakodóvásár és vidámpark várta a sárszentmihályi muatságokra kilátogatókat péntek estétől szombat estéig. A falunapon igazi sztárfellépőkkel találkozhatott a közönség, fellépett Csocsesz, a mulatós zene koronázatlan királya és Vastag Csaba is, az X-Faktor első évadának győztese.

Feol.hu

Sárszentmihályon a hétvégén volt minden, mi szem-szájnak ingere. A sárszentmihályi mulatságok programjai péntek estétől várták a falubelieket és a környéken élőket. Péntek este egy igazi slágerpartin lehetett hangolódni a következő nap nagy dobásaira (például Vastag Csaba fellépésére), amelyek szép számú közönséget vonzottak.

A színpadon: Vastag Csaba!
A színpadon: Vastag Csaba!
Fotó: Fehér Gábor

Vastag Csaba a színpadon

Bár a lánchinta üresen lengedezett péntek este, a színpad környéke jócskán megtelt rajongókkal, szórakozni vágyókkal. Nem is kellett sokat várni az első nagy sztárfellépőre, a mikrofonba óramű pontossággal üvöltötték bele, hogy: „A színpadon Vastag Csaba!” Taps és ujjongás fogadta az X-Faktor első évadának győztesét, aki azóta számtalan dalt, fellépést és televíziós szereplést tudhat maga mögött. A közönséget pedig nem is kellett felráznia semmiből sem, hiszen a hangulat csak úgy pezsgett, Vastag Csaba pedig bele is vágott, rögtön egy ütős nótával indítva a koncertet, ezzel pedig minden bizonnyal vastag betűkkel írta be magát a település emlékezetébe.

A falunap egy pillanatképe
Fotó: Fehér Gábor

Mindeközben mások még a dodzsem bűvöletében rótták a köröket, megint mások ismerőseikkel, barátaikkal múlatták az időt egy hideg sör mellett. S bár a nap már lenyugvóban volt, Sárszentmihály még közel sem az alváshoz készülődött, hiszen a folytatásban Raul, majd Csocsesz lépett színpadra, végül hajnalig tartó diszkó zárta a napot.

A színes forgatagban bárki megtalálhatta a kedvére valót
Fotó: Fehér Gábor

 

