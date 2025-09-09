Vastag Csaba és a mulatós zene koronázatlan királya érkezik a településre

Szeptember 12–13-a (péntek, szombat) között rendezik meg a Sárszentmihályi Mulatságokat, amelynek fellépői olyan ismert fellépőket találunk, mint Vastag Csaba vagy éppen Csocsesz. Pénteken 21.00 órától sláger partyval hangolódhatunk a következő nap programjaira. A programok helyszínére, a sárszentmihályi ligetbe kisvasúttal is el lehet majd jutni szombaton 10.30 órától. A kisvonat két órán keresztül jár majd körbe a településen és a buszmegállókban veszi fel utasait. A kisvonaton való utazás ingyenes lesz, így nem érdemes kihagyni ezt a kissé rendhagyó közlekedési módot a faluban!

Vastag Csaba, Csocsesz és Raul is szerepel a Sárszentmihályi Mulatságok fellépői között

Közösségi programok

Szombaton 11.00 órától kirakodóvásár és ingyenes gyerekprogramok – lánchinta, körhinta, dodzsem, ugrálóvár – várják a látogatókat. Az óvodai kézműves sátorban csillámtetoválás és arcfestés várja majd a kicsiket, míg az Apró Csodák Egyesület és és az iskolai kézműves asztal kreatív programokat kínál majd. A füves területen szintén 11.00 órától lesz tűzoltóautó-bemutató és füstsátor, valamint mezőgazdaságigép-bemutató, kreatív hajfonás és a simontornyai várvédők török kori harcművészeti bemutatója.

A színpadon Vastag Csaba, Csocsesz és még sokan mások

A színpadi programok mazsorett táncbemutatóval indulnak szombaton 15.00 órakor, majd 15.30 órakor a Székesfehérvári Sirtaki Görög Néptánccsoport lép színpadra. 16.40-kor a Seuso Tehetségkutató Gála énekesei mutatkoznak be a közönségnek, 17.00 órakor pedig Krutzler Gergő tangóharmónika előadását élvezheti a közönség. 18.00 órakor az X-faktor első évadának győztese, Vastag Csaba ad élő nagykoncertet, őt követi 19.15-kor Raul, 20.00 órakor pedig Csocsesz. A nap a 21.00 órakor kezdődő sláger party discoval zárul.

A nap folyamán hot-dog, hamburger, lepény, roston sült ételek, kürtőskalács, édességek, vattacukor, popcorn és rétes közül is választhatnak azok, akik megéheztek szórakozás közben.