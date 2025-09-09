szeptember 9., kedd

Ádám névnap

24°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Frissen Fejérből

1 órája

Vastag Csaba és a mulatós zene koronázatlan királya érkezik a településre

Címkék#falunap#Vastag Csaba#sláger party#Csocsesz#gyerekprogram

Vastag Csaba-nagykoncerttel és több másismert előadóval ünnepel a Fejér megyei település hétvégén. A szeptember 12. és 13. között megkerendezésre kerülő falunapon koncertek, ingyenes közösséi és gyerekprogramok, valamint street foodvárja a bulizni, kikapcsolódni vágyóat. Egy biztos, ez a hétvége nem csak a Vastag Csaba-rajongóknak kedvez majd!

Feol.hu
Vastag Csaba és a mulatós zene koronázatlan királya érkezik a településre

Forrás: Feol archív

Szeptember 12–13-a (péntek, szombat) között rendezik meg a Sárszentmihályi Mulatságokat, amelynek fellépői olyan ismert fellépőket találunk, mint Vastag Csaba vagy éppen Csocsesz. Pénteken 21.00 órától sláger partyval hangolódhatunk a következő nap programjaira. A programok helyszínére, a sárszentmihályi ligetbe kisvasúttal is el lehet majd jutni szombaton 10.30 órától. A kisvonat két órán keresztül jár majd körbe a településen és a buszmegállókban veszi fel utasait. A kisvonaton való utazás ingyenes lesz, így nem érdemes kihagyni ezt a kissé rendhagyó közlekedési módot a faluban!

Vastag Csabalép színpadra Sárszentmihályon
Vastag Csaba, Csocsesz és Raul is szerepel a Sárszentmihályi Mulatságok fellépői között

Közösségi programok

Szombaton 11.00 órától kirakodóvásár és ingyenes gyerekprogramok – lánchinta, körhinta, dodzsem, ugrálóvár – várják a látogatókat. Az óvodai kézműves sátorban csillámtetoválás és arcfestés várja majd a kicsiket, míg az Apró Csodák Egyesület és és az iskolai kézműves asztal kreatív programokat kínál majd. A füves területen szintén 11.00 órától lesz tűzoltóautó-bemutató és füstsátor, valamint mezőgazdaságigép-bemutató, kreatív hajfonás és a simontornyai várvédők török kori harcművészeti bemutatója.

A színpadon Vastag Csaba, Csocsesz és még sokan mások

A színpadi programok mazsorett táncbemutatóval indulnak szombaton 15.00 órakor, majd 15.30 órakor a Székesfehérvári Sirtaki Görög Néptánccsoport lép színpadra. 16.40-kor a Seuso Tehetségkutató Gála énekesei mutatkoznak be a közönségnek, 17.00 órakor pedig Krutzler Gergő tangóharmónika előadását élvezheti a közönség. 18.00 órakor az X-faktor első évadának győztese, Vastag Csaba ad élő nagykoncertet, őt követi 19.15-kor Raul, 20.00 órakor pedig Csocsesz. A nap a 21.00 órakor kezdődő sláger party discoval zárul.

A nap folyamán hot-dog, hamburger, lepény, roston sült ételek, kürtőskalács, édességek, vattacukor, popcorn és rétes közül is választhatnak azok, akik megéheztek szórakozás közben.

 

Frissen Fejérből

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu