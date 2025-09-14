Vármegyei segítséggel született újjá a remény oszlopa

A szabadságharc első győztes csatáját Pákozd és Sukoró közelében vívta meg a hősies körülmények között megszületett honvédsereg, ám hasonlóan sorsdöntő összecsapásnak értékelték később a történészek az 1849. február 9-én, az ismertebb Déva közelében fekvő Piski településnél lezajlott ütközetet is. Ott a sebes folyású Sztrigy folyó felett álló híd megtartása volt a cél. „Ha elvész a híd, elvész Erdély”, jegyezték fel a lengyel Bem József tábornok buzdító parancsát, amit teljesítettek katonái, akik hatalmas áldozatok árán megvédték a hidat és a császári had nem tudott átkelni rajta.

Közel ezerötszáz magyar és székely katona veszítette életét. A tiszteletükre állított obeliszket a huszadik század elején, a húszas években a románok ledöntötték, ám helybéli lakosok megőrizték, majd az utódok felújítás céljából átadták az építőknek a közel hatvan kőtömböt – melyek közül jónéhány ezer kilogrammosnál is nehezebb volt. Egy idős asszony kertjében több mint száz év alatt elsüllyedtek a kövek, de a hozzáértők mégis össze tudták szedni közülük az obeliszk legtöbb elemét. Ami hiányzott, azt pótolták a kőfaragók és a restaurátorok.

A piski honvédemlékmű és a piski csata ábrázolása 1881-ben

Fotó: piski.hu

De semmi sem történhetett volna meg közadakozás nélkül. Görög István, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör székesfehérvári szervezetének alelnöke két éve, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján jelentette be, majd azt követően számos esetben elismételte, hogy a Szent László Alapítvánnyal közösen gyűjtést indítottak a piski csata emlékművének méltó újjáépítéséért. Tavaly szeptemberben pedig új lendületet adott a törekvéseknek az, hogy ismét a nyilvánosság elé léptek a tervekkel, a bejelentést a székesfehérvári Püspöki Palotában tették meg. Ott volt Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke, a Szent László Alapítvány nevében Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, Görög István, a HTBK fehérvári szervezetének alelnöke, Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója és a vármegyeszékhely képviseletében Cser-Palkovics András polgármester.