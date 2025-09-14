2 órája
Vármegyei segítséggel született újjá a remény oszlopa
Korábban az élő remény oszlopának nevezte el Böjte Csaba ferences rendi szerzetes azt az emlékművet, amely részben Fejér vármegyei, székesfehérvári segítséggel valósult meg, épült újjá a piski csata hőseinek tiszteletére. A kilencméteres obeliszket szombaton délután ünnepélyes külsőségek mellett avatták és szentelték fel.
Szombaton délután megtörtént, amire oly sokan vártak: felavatták a piski csata emlékművét
Forrás: Böjte Csaba közösségi oldala
A szabadságharc első győztes csatáját Pákozd és Sukoró közelében vívta meg a hősies körülmények között megszületett honvédsereg, ám hasonlóan sorsdöntő összecsapásnak értékelték később a történészek az 1849. február 9-én, az ismertebb Déva közelében fekvő Piski településnél lezajlott ütközetet is. Ott a sebes folyású Sztrigy folyó felett álló híd megtartása volt a cél. „Ha elvész a híd, elvész Erdély”, jegyezték fel a lengyel Bem József tábornok buzdító parancsát, amit teljesítettek katonái, akik hatalmas áldozatok árán megvédték a hidat és a császári had nem tudott átkelni rajta.
Közel ezerötszáz magyar és székely katona veszítette életét. A tiszteletükre állított obeliszket a huszadik század elején, a húszas években a románok ledöntötték, ám helybéli lakosok megőrizték, majd az utódok felújítás céljából átadták az építőknek a közel hatvan kőtömböt – melyek közül jónéhány ezer kilogrammosnál is nehezebb volt. Egy idős asszony kertjében több mint száz év alatt elsüllyedtek a kövek, de a hozzáértők mégis össze tudták szedni közülük az obeliszk legtöbb elemét. Ami hiányzott, azt pótolták a kőfaragók és a restaurátorok.
De semmi sem történhetett volna meg közadakozás nélkül. Görög István, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör székesfehérvári szervezetének alelnöke két éve, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján jelentette be, majd azt követően számos esetben elismételte, hogy a Szent László Alapítvánnyal közösen gyűjtést indítottak a piski csata emlékművének méltó újjáépítéséért. Tavaly szeptemberben pedig új lendületet adott a törekvéseknek az, hogy ismét a nyilvánosság elé léptek a tervekkel, a bejelentést a székesfehérvári Püspöki Palotában tették meg. Ott volt Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke, a Szent László Alapítvány nevében Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, Görög István, a HTBK fehérvári szervezetének alelnöke, Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója és a vármegyeszékhely képviseletében Cser-Palkovics András polgármester.
„Az árva kövek is fontosak. Szép, hogy mi erdélyi magyarok állampolgárságot kaptunk, de milyen szép volna, ha történelmi emlékhelyeink is magyar állampolgárságot kapnának!”, fogalmazta meg kívánságát akkor Székesfehérváron Böjte atya. Márpedig ez a piski emlékmű esetében tegnap megtörtént. Az engedélyek beszerzése évekbe telt, de aztán a megvalósítók augusztus elsején megkapták az utolsó, még szükséges dokumentumot is, azután gyors ütemben lezajlott az építés. A hajdani feliratokkal megegyező tartalmú és szépségű táblák készültek. A köveket erős kapcsokkal, rudakkal fogták össze, a hézagokat jó minőségű betonnal öntötték be a kőrestaurátorok, hogy állják az előttünk álló időket, azaz – biztos, ami biztos –, ne lehessen őket könnyedén ismét sárba dönteni. Végül elkészült a kilenc méter magas obeliszk, amely „az ég felé, a béke Istenére irányítja tekintetünket”, fogalmazta meg érzéseit Böjte testvér, ferences rendi szerzetes.