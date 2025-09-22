Várja a segítőket és a felajánlásokat a Rögös Út Jótékonysági Egyesület

Eme segítő szándékú emberek csoportja a Facebook felületen is megtalálhatóak és hívják a segítő illetve fogadják az adományozó felajánlásokat. Tapasztalatuk az, hogy sajnos mindkettőre igen nagy szükség van.

Októberben újabb rendezvényre várják a segítőket illetve a felajánlásokat. De minden információ olvasható az egyesület közösségi felületén.

Pár gondolat az egyesületről. Miért jött létre az egyesületünk? Az alapítók személyes tapasztalataiból és közösségi érzékenységéből született meg a gondolat: sok család és gyermek él Magyarországon olyan körülmények között, ahol a mindennapi megélhetés is nehézséget okoz. Az egyesületünk célja ,hogy kézzelfogható segítséget nyújtson a rászorulóknak – élelmiszerrel, ruhával, adományokkal, de ugyanúgy lelki támogatással is. A név – Rögös Út – szimbolikusan azt fejezi ki, hogy az élet sokszor nehéz, göröngyös, de összefogással könnyebb rajta végigmenni.

Forrás: Egyesület

Mit csinálunk? Adománygyűjtés és osztás : ruhák, tartós élelmiszerek, játékok, tanszerek gyűjtése és célzottan családokhoz, gyermekotthonokhoz,idősemberekhez,rokkantsággal élőkhöz, hajléktalan emberekhez való eljuttatása. Közösségi események szervezése: karácsonyi ajándékosztás, húsvéti csomagok, iskolakezdési akciók. Október 18.-án kerül megrendezésre egy családias hangulatú jótékonysági rendezvényünk. Dunaújváros Szalki Sziget - Kemping. Információ és jelentkezés: [email protected] elérhetőségen. A rendezvényen: ügyességi játékok, zsibvásár kézműves termékekből és ruhákból, ebédre: csülkös káposztás bableves, pacalpörkölt, sertés pörkölt a választék, melyre elővételben szükséges megvásárolni az ebédjegyet. A rendezvény este karaoke partyval zárul.

Kapcsolattartás önkormányzatokkal és más civil szervezetekkel, hogy a támogatás oda jusson, ahol a legnagyobb szükség van rá. Érzékenyítés és közösségépítés: az önkéntesek bevonásával erősítjük a társadalmi felelősségvállalást.

Kikből áll az egyesületünk? Az alapítók helyi civilek, akik saját tapasztalatból ismerik a nehézségeket, és hittek abban, hogy összefogással lehet változtatni. A tagság folyamatosan bővül: Facebook - csoportunkban bárki követheti az akcióinkat és csatlakozhat önkéntesként. Milyen eredményeket értünk el eddig? Több tucat család,egyedülálló,idősember,rokkantsággal élők, kapott segítséget élelmiszerrel, ruhával,tanszerekkel,tisztálkodási és tisztító szerekkel. Célzott gyűjtésekkel segítünk/segítettünk(pl. egy mozgáskorlátozott ember gépkocsijának megvásárlásában,gépkocsijavítás egy másik családnak,rezsitámogatás egy rászoruló gyermekes családnak...) Ünnepi programjaikkal sok gyermek életébe vittek örömöt. Egyre nagyobb ismertséget szerezünk a közösségi médiában, ami új támogatókat von be. Országosan 10 megyébe vannak tagjaink,segítőink. Jövőkép és célok! Stabil partnerségek kialakítása helyi vállalkozásokkal és intézményekkel. Szponzorok keresése. Állandó raktárhelyiség és logisztikai háttér biztosítása(ami bizonyítottan már kisebb lefedettséggel,de működik). Hosszú távon: egy szociális központ létrehozása, ahol nemcsak adományokat lehet átadni, hanem programokat is szervezni a közösség számára. Önellátó életmódra szoktatni és abban segíteni az embereket.