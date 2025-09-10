Viharként söpörtek végig Gárdonyon huligánok, rémisztő éjszakát éltek át a helyiek

Vasárnap hajnalban több utcát is érintő vandalizmus történt Gárdonyban – derült ki Eötvös Pál polgármester közösségi oldalán közzétett beszámolójából. A településvezető szerint az ismeretlen elkövetők kukákat borogattak fel a Petőfi Sándor utcában, tönkretették a nemrégiben kihelyezett kutyaürülék-gyűjtőt a temető mögötti rétnél, valamint megrongálták a Csongor és Mikszáth Kálmán utca sarkán lévő pihenőpont tartószerkezetét és padját.

Vandalizmus áldozata lett a nemrégiben kihelyezett kutyaürülék-gyűjtő is.

Forrás: Eötvös Pál Árpád közösségi oldala

A polgármester hozzátette: „Több helyi lakos háza előtt is végeztek rombolást, zseblámpával bevilágítva a házakba járták végig az érintett utcákat.” Az önkormányzat vagyontárgyaiban több százezer forintos kár keletkezett. Eötvös Pál közölte, hogy azonnal egyeztetett a Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjével, Kovács Zsolttal, aki elmondta: érkezett lakossági bejelentés az éjszaka folyamán, a járőrök rövid időn belül a helyszínre érkeztek, ám az elkövetőket már nem találták ott. Az önkormányzat feljelentést tett az ügyben, nyomozás indult. A polgármester megerősített rendőri jelenlétet is kért.

„Ez a fajta értelmetlen vandalizmus elfogadhatatlan. Magán- és köztulajdont, mindannyiunk munkáját teszik tönkre azok, akik így viselkednek” – hangsúlyozta a városvezető. Hozzátette: a jövőben minden hasonló esetben feljelentést tesznek, mert fontos, hogy „a vandalizmusnak következménye legyen”.

A polgármester arra kérte a lakosságot, hogy minden hasonló esetet azonnal jelezzenek a rendőrségnek. A gárdonyi kapitányság arra kéri azokat, akik információval rendelkeznek a vasárnap hajnali eseményekről, hogy tegyenek bejelentést személyesen a Balassi Bálint utcai rendőrkapitányságon, telefonon a +36 22 355 003-as számon, vagy e-mailben a [email protected] címen.