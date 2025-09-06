Ez nem vicc! Vályogházat nyomtatnak a Balatonnál (videóval)

Az Ökodome csapatának küldetése, hogy fenntartható módon, természetes anyagokból kivételes hőteljesítményű épületeket hozzanak létre. Olyanokat, amelyekből családi házak válhatnak – írják honlapjukon. Éppen egy ilyen projekt zajlik jelenleg is a Balatonhoz közel eső Nyimben. A 3D vályogház nyomtatási technológia során helyben termelt anyagokat használnak fel. Betonkeverőbe adagolják az anyagokat, majd miután az kikeverte a masszát, a kapott keveréket betöltik a nyomtatóba és mehet is az építkezés, vagy, ha úgy tetszik, a nyomtatás.

Itt már álltak a nyomtatott vályogház főfalai.

Forrás: Okodome FB-oldal

Azontúl, hogy ezzel a technológiával a jelenlegi építési költségek feléért lehet valakinek otthona, az elkészülési idő is lerövidül – részletezi Csorba Dániel a videójában. Mint mondja ez az 50 négyzetméteres ház, amely 80%-ban vályogból és 20%-ban római betonból készül 18 nap alatt lehet kész, de a munkálatokat tovább gyorsíthatják a telepített légbefúvók, amik a száradást segítik. A ház teteje csakugyan ezzel a technológiával készül, egy speciális, nyitható és forgatható kupola kerül majd rá.

Forrás: Okodome FB-oldal

Videón mutatjuk a különleges vályogház építési folyamatait:

Ugyan ezzel a különleges technológiával tudomásunk szerint a megyénkben még nem épül ház, de azért itt is vannak bőven olyan ingatlanok, amelyek családi házzá alakíthatók, akár az új 3%-os kamattámogatott lakáshitellel.