Változik a fogászati ellátás
2025. szeptember 1-jétől ideiglenesen módosul a fogászati rendelés rendje.
Szabadegyházán a változtatás célja a rendelés hatékonyabb szervezése és a páciensek gördülékenyebb kiszolgálása.
Az új rendelési időpontok a következők:
- Kedd: 8:00 – 16:30
- Szerda: 7:00 – 12:00 (szájhigiéniai kezelések)
- Csütörtök: 12:00 – 20:30
A rendelést Dr. Burkus András fogorvos végzi. Az ellátás előzetes bejelentkezés alapján történik, sürgősségi eseteket pedig minden rendelési napon a rendelés első órájában fogadnak. Időpont egyeztetés a következő telefonszámokon lehetséges: 06-25 / 478-098 vagy 06-30 / 550-0067 A kezeléseket megelőzően a pácienseknek javasolt konzultálni a szájhigiénikussal, különösen beavatkozások esetén, azok előkészítése céljából.
