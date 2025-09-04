Változik a fogászati ellátás

Szabadegyházán a változtatás célja a rendelés hatékonyabb szervezése és a páciensek gördülékenyebb kiszolgálása.

Az új rendelési időpontok a következők:

Kedd: 8:00 – 16:30

Szerda: 7:00 – 12:00 (szájhigiéniai kezelések)

Csütörtök: 12:00 – 20:30

A rendelést Dr. Burkus András fogorvos végzi. Az ellátás előzetes bejelentkezés alapján történik, sürgősségi eseteket pedig minden rendelési napon a rendelés első órájában fogadnak. Időpont egyeztetés a következő telefonszámokon lehetséges: 06-25 / 478-098 vagy 06-30 / 550-0067 A kezeléseket megelőzően a pácienseknek javasolt konzultálni a szájhigiénikussal, különösen beavatkozások esetén, azok előkészítése céljából.