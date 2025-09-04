szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

24°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sokakat érinthet

24 perce

Változik a fogászati ellátás

Címkék#szabadegyházi#szájhigiéniai#fogorvos

2025. szeptember 1-jétől ideiglenesen módosul a fogászati rendelés rendje.

Feol.hu
Változik a fogászati ellátás

Fotó: Facebook

Szabadegyházán a változtatás célja a rendelés hatékonyabb szervezése és a páciensek gördülékenyebb kiszolgálása. 

Az új rendelési időpontok a következők:

  • Kedd: 8:00 – 16:30
  • Szerda: 7:00 – 12:00 (szájhigiéniai kezelések)
  • Csütörtök: 12:00 – 20:30

A rendelést Dr. Burkus András fogorvos végzi. Az ellátás előzetes bejelentkezés alapján történik, sürgősségi eseteket pedig minden rendelési napon a rendelés első órájában fogadnak. Időpont egyeztetés a következő telefonszámokon lehetséges:  06-25 / 478-098 vagy 06-30 / 550-0067 A kezeléseket megelőzően a pácienseknek javasolt konzultálni a szájhigiénikussal, különösen beavatkozások esetén, azok előkészítése céljából.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu