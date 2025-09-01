Több száz elbocsátás, titokzatos leletek és polgármesteri lemondás – változások Fejérben

Fellebbent a fátyol a Móri Bornapokról – sztárfellépők és különleges programok

A Móri Bornapok idén is sok újdonságot ígér, de még nem minden részlet ismert. Az viszont biztos, hogy a népzene és a néptánc kerül középpontba, és a felvonulás mellett koncertek, sportesemények, gyerekprogramok és nemzetközi fellépők várják majd a látogatókat. A szervezők szerint a fesztivál igazi „nagy durranás” lesz.