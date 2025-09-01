30 perce
Több száz elbocsátás, titokzatos leletek és polgármesteri lemondás – változások Fejérben
Az elmúlt hét bővelkedett eseményekben Fejér vármegyében: ipari döntések, közlekedési szigorítás, régészeti felfedezések, fesztivál-előzetes és politikai fordulatok is borzolták a kedélyeket. A változás mindenhol jelen volt – de hogy pontosan mit tartogat, az csak a következő hetekben derül ki.
Fordulatokkal, titkokkal és váratlan döntésekkel telt a hét Fejérben – mindenhol érezhető a változás szele.
Több száz főt bocsátanak el az iváncsai akkugyárból
Az SK On Hungary jelentős változásokat jelentett be: több száz munkástól válnak meg az iváncsai üzemben. A döntés hátterében egy lezárult projekt áll, ám a vezetés szerint a gyár jövője biztosított. Az érintettek, a szakszervezet és a partnerek már értesítést kaptak, de sok kérdés maradt megválaszolatlanul.
Kamerás bírságolás szeptembertől – még akkor is, ha bekapcsolta az övet
Szeptember 18-tól új közlekedési rendelet lép életbe, amely a sofőröket és az utasokat egyaránt érinti. A változás szigorúbb bírságokat hoz, és olyan helyzetekben is büntetés járhat, amire a legtöbben nem számítanak. Az új szabály sok vitát váltott ki, de az biztos, hogy a közlekedőknek alaposan oda kell figyelniük.
Titokzatos avar kori temetőre bukkantak műholdképek segítségével
Fejér vármegye földje ismét izgalmas titkot rejtett: műholdas felvételek alapján azonosítottak egy temetőt, ahol máris különleges leletek kerültek elő. Régészek szerint a felfedezés új megvilágításba helyezheti az avar kori településhálózatot.
Fellebbent a fátyol a Móri Bornapokról – sztárfellépők és különleges programok
A Móri Bornapok idén is sok újdonságot ígér, de még nem minden részlet ismert. Az viszont biztos, hogy a népzene és a néptánc kerül középpontba, és a felvonulás mellett koncertek, sportesemények, gyerekprogramok és nemzetközi fellépők várják majd a látogatókat. A szervezők szerint a fesztivál igazi „nagy durranás” lesz.
Lemondott Szabadegyháza polgármestere
Váratlan politikai változás rázta meg Szabadegyházát: Csanádi Zoltán polgármester lemondott. Az átmeneti időszakban az alpolgármester veszi át a feladatokat, míg novemberben időközi választás dönt a település új vezetőjéről. A háttérben a település előtt álló átalakulások állhatnak.