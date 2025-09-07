Vajon mi zajlik a kulisszák mögött?

Az őszi évad kezdetén tartott nyílt napot a Székesfehérvári Balett Színház. Székesfehérvár városa nevében Brájer Éva, a kulturális ügyek tanácsnoka köszöntötte a balett színház társulatát, akik a nyílt nap bemutatójára készülődtek szombaton kora délelőtt. – Nagyon büszke vagyok arra, hogy nyolc éve részese lehettem a Székesfehérvári Balett Színház megalakulásának, és az elmúlt évadokat is nézve igazolva látom az akkori alapításnak a helyességét. Székesfehérvár nemcsak nyáron, hanem egész évben gazdag kulturális kínálattal rendelkezik, legyen az színház, szimfonikus zenekar vagy balett – fogalmazott Brájer Éva, köszönetét fejezve ki egyúttal a társulatnak, hogy hírét viszik Székesfehérvárnak határon innen és túl – olvasható az ÖKK közleményében.

Forrás: ÖKK

A nyílt napon Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balett Színház igazgatója ismertette a 2025/2026-os évad előadásait. Az évad szeptember 8-án indul a Törés/Vonalak című előadással. Ezt követi október 20-án a Carmen, majd a Don Quijote, valamint az Iratxe Ansa és Igor Bacovich koreográfusok által készített alkotás, a Broken lies. Az őszi évad november 24-én, az Aladdin – Kalandra fel! bemutatóval zárul. Az őszi évad programjáról részletesen a Balett Színház honlapján olvashatnak részletesen.