Közlekedésbiztonság

2 órája

Így kerülje el a vadgázolást, ezt az apró mozdulatot soha ne tegye meg

Ősszel nem ritka látvány az úton átszaladó őz, szarvas és egyéb vad, amelyekkel ütközve komoly baj történhet. A rendőrség arra hívja fel a figyelmet, hogy néhány jó tanács megfontolásával és betartásával csökkenthető a vadgázolás esélye. Cikkünkben azt is eláruljuk, mit kell tenni, ha mégis megtörtént a baj.

Munkatársunktól
Az őszi hónapokban a vadállatok viselkedése megváltozik, hiszen ez az időszak a szarvasok nászidőszaka. Nappal és éjszaka egyaránt aktívabbak és kevésbé óvatosak az állatok, ilyenkor váratlanul megjelenhetnek az utakon, ami a közlekedési balesetek kockázatát is megnöveli. Megkerestük a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hogy megtudjuk, hogyan előzhető meg a vadgázolás.

A rendőrség mondja el, hogyan kerülhető el a vadgázolás
A közlekedési szabályok betartáávalkönnyebben elkerülhető a vadgázolás
Forrás: Nool.hu

Így előzhető meg a vadgázolás

A vadbalesetek elkerülése érdekében a rendőrség az alábbiakat javasolja:

  • A vadveszélyt jelző táblák környékén nagyobb a kockázat, de az erdős, bokros, mezőkkel szegélyezett útszakaszokon is nagyobb figyelemmel és lassabb tempóval ajánlott a közlekedés.
  • Ha egy állat átfut az úton, valószínűleg több is követi, hiszen párban vagy csordában mozognak. Főleg szürkületben és éjszaka érdemes a megengedettnél lassabban haladni, hogy legyen idő reagálni.
  • Amennyiben nincs szembejövő forgalom, használjunk távolsági fényt. Ha vad ugrik az útra, kerüljük a hirtelen kormánymozdulatot, helyette fékezzünk erőteljesen, és próbáljuk megtartani az egyenes irányt.

Mindehhez érdemes hozzáfűzni azt is, hogy minden esetben tartsuk be az előírt közlekedési sebességet! Sárkeszi határában a gyorshajtók sorra ütik el a vadakat, nemcsak az állatállományt, de a lakosságot is veszélyzetetve magatartásukkal, szabályszegésükkel.

Amennyiben az óvintézkedések ellenére mégis megtörténik az ütközés a vaddal, soha ne közelítsük meg a sérült állatot, mert veszélyes! Azonnal hívjuk a rendőrséget a 112-es telefonszámon, akik értesítik a vadásztársaságot is!

 

