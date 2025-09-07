A magyar vad ünnepe volt (videóval, fotógalériával)

A vadétel megosztó kategória, még a magyar gasztronómiában is. A Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál, melyet tizennyolcadik alkalommal rendezett meg idén a Vadex – ezúttal ismét a soponyai Ökoturisztikai Központban –, éppen ezért olyan fontos rendezvény. Fantasztikus ételek készülnek minden évben ezen az immáron presztízs értékű gasztroprogramon, ahol ezúttal közel háromszáz szakács mutatta meg tudását: azt, hogyan is lehet a legjobb magyar vadhúsokból ízes, tápláló és valóban emlékezetes ételeket készíteni. Kivétel nélkül minden főzőcsapat és vendéglátó egység pazar étkekkel készült: volt leves, ragu, pörkölt, fasírt, hamburger – forrtak a húsos ételek üstben, bográcsban, vaslapon, kerültek míves kerámiákba, omlós cipókba és persze egyszerű papírtányérokra is. A vadhús páratlan párosa lehetett gomba, hagymalekvár, sült krumpli párolt zöldség és hófehér puha kenyér is, egy biztos: vélhetően sehol nem ment egyetlen adag sem veszendőbe.

18. Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál Soponyán: a jó magyar vadhúsnak sem árt a cégér

Fotó: Nagy Norbert

Nő, de még mindig kicsi a vadhús-fogyasztás

Az időjárás idén a legszebb arcát mutatta a soponyai erdőben, melynek fesztiválközpontjában, a nagyszínpadon Nagy István agrárminiszter köszöntötte a résztvevőket. Mint rámutatott: a 2024/25-ös évben 13 ezer tonna vadhúst hasznosítottak Magyarországon, ebből 12,2 ezer tonna nagyvad, 800 tonna pedig apróvad volt. Mint mondta, a vadgazdálkodási ágazat éves árbevétele elérte a 40 milliárd forintot, amelyből a vadhús nyolcmilliárd forinttal részesedett – tíz évvel ezelőtt még csupán 3 milliárd forintot hozott a lőtt vad értékesítése. Hozzátette: a hús 20 százalékát belföldön értékesítik, a nagyobb részt – mintegy 10 ezer tonnát – Németország, Ausztria és Olaszország piacain adják el.

– A vadhús különleges beltartalmi értékekkel bír, antibiotikum- és gyógyszermaradvány-mentes, ezért tökéletesen illeszkedik az egészségtudatos étrendbe. Ennek ellenére a hazai fogyasztás alacsony: fejenként mindössze 0,1–0,3 kilogramm évente – tért rá a magyar vadhús-fogyasztás jellemzőire a miniszter, kiemelve: a legkedveltebb vadételek között a vaddisznó vezet, ezt követi az őz, a fácán, a nyúl, a szarvas és a vadkacsa. Nagy István arra is rámutatott, hogy a vadállomány szabályozása nem csupán vadászati kérdés, hanem a természetes élőhelyek védelmét és a fenntarthatóságot is szolgálja. Az Agrárminisztérium legújabb, 10 milliárd forintos pályázata az erdők megújítását és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodását támogatja – a pályázatok szeptember végéig beadhatók, hangsúlyozta.