1 órája
A magyar vad ünnepe volt (videóval, fotógalériával)
Muflonból, őzből, szarvasból és vaddisznóból készültek az ételek az idei Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztiválon. A levesektől a ragukon át a pörköltekig bármit készíthettek a szakácsok, akikből ezúttal háromszázan főztek-sütöttek Soponyán. A magyar vadgazdálkodás és vadgasztronómia legnagyobb ünnepe illatos, ízes és emlékezetes élményeket adott.
A programokat Szujó Zoltán, sportriporter vezette
Fotó: Nagy Norbert
A vadétel megosztó kategória, még a magyar gasztronómiában is. A Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál, melyet tizennyolcadik alkalommal rendezett meg idén a Vadex – ezúttal ismét a soponyai Ökoturisztikai Központban –, éppen ezért olyan fontos rendezvény. Fantasztikus ételek készülnek minden évben ezen az immáron presztízs értékű gasztroprogramon, ahol ezúttal közel háromszáz szakács mutatta meg tudását: azt, hogyan is lehet a legjobb magyar vadhúsokból ízes, tápláló és valóban emlékezetes ételeket készíteni. Kivétel nélkül minden főzőcsapat és vendéglátó egység pazar étkekkel készült: volt leves, ragu, pörkölt, fasírt, hamburger – forrtak a húsos ételek üstben, bográcsban, vaslapon, kerültek míves kerámiákba, omlós cipókba és persze egyszerű papírtányérokra is. A vadhús páratlan párosa lehetett gomba, hagymalekvár, sült krumpli párolt zöldség és hófehér puha kenyér is, egy biztos: vélhetően sehol nem ment egyetlen adag sem veszendőbe.
Nő, de még mindig kicsi a vadhús-fogyasztás
Az időjárás idén a legszebb arcát mutatta a soponyai erdőben, melynek fesztiválközpontjában, a nagyszínpadon Nagy István agrárminiszter köszöntötte a résztvevőket. Mint rámutatott: a 2024/25-ös évben 13 ezer tonna vadhúst hasznosítottak Magyarországon, ebből 12,2 ezer tonna nagyvad, 800 tonna pedig apróvad volt. Mint mondta, a vadgazdálkodási ágazat éves árbevétele elérte a 40 milliárd forintot, amelyből a vadhús nyolcmilliárd forinttal részesedett – tíz évvel ezelőtt még csupán 3 milliárd forintot hozott a lőtt vad értékesítése. Hozzátette: a hús 20 százalékát belföldön értékesítik, a nagyobb részt – mintegy 10 ezer tonnát – Németország, Ausztria és Olaszország piacain adják el.
– A vadhús különleges beltartalmi értékekkel bír, antibiotikum- és gyógyszermaradvány-mentes, ezért tökéletesen illeszkedik az egészségtudatos étrendbe. Ennek ellenére a hazai fogyasztás alacsony: fejenként mindössze 0,1–0,3 kilogramm évente – tért rá a magyar vadhús-fogyasztás jellemzőire a miniszter, kiemelve: a legkedveltebb vadételek között a vaddisznó vezet, ezt követi az őz, a fácán, a nyúl, a szarvas és a vadkacsa. Nagy István arra is rámutatott, hogy a vadállomány szabályozása nem csupán vadászati kérdés, hanem a természetes élőhelyek védelmét és a fenntarthatóságot is szolgálja. Az Agrárminisztérium legújabb, 10 milliárd forintos pályázata az erdők megújítását és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodását támogatja – a pályázatok szeptember végéig beadhatók, hangsúlyozta.
Nemzetközi Vadgasztronómiai FesztiválFotók: Nagy Norbert
Csodás magyar erdők
Az állami erdőgazdaságok kiemelkedő minőségű vadászterületeket kezelnek – ezt már Jámbor László, az Országos Magyar Vadászkamara elnöke mondta, ahogy azt is: az utóbbi években nagy erőfeszítéseket tettek a szakmai elvárások teljesítéséért. Papp Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke a vadászkamarával való hosszú távú együttműködést emelte ki beszédében, aki szerint a két szervezet közösen tudja kiszolgálni a gasztronómiai igényeket és előmozdítani a klímavédelmi célok elérését, amely – mint fogalmazott – a jövő alapja.
Köszöntötte a fesztivál résztvevőit Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke is, aki arról beszélt, hogy a vadételek népszerűsítése a rendezvény egyik célja, hiszen világszínvonalú a magyar vadállomány, ennek ellenére nagyon kevés vadhúst fogyasztanak a magyarok. Végezetül Majoros Gábor, a Vadex Zrt. vezérigazgatója fogalmazta meg a legfontosabb célokat: mint elmondta, Fejér vármegye erdősültsége elmarad az országos átlagtól, ezért elsődleges feladatuknak tekintik új erdők telepítését. Idén mintegy 32 hektár erdőt telepítettek, és összesen 110 ezer facsemetét ültettek el.
Zene, tánc és ugatás
Nem volt hiány kulturális programokban: a főzőstandoknál itt-ott felbukkantak a cigányzenészek, akik a jóféle vadpörkölt mellé húzták a fesztiválozók nótáját, de a színpad népzenei aláfestése is varázslatos hangulatot kovácsolt. Eljött Soponyára Mága Ernő és zenekara, az Irigy Hónaljmirigy és a Bon-bon zenekar is, de a vadászkutya bemutató és a fűrészes látványshow – azaz egészen pontosan a Stihl Timbersports Magyar Nemzeti Bajnokság – sem maradhatott el, ami szintén minden esztendőben sokakat vonz.
Vadgasztronómia: A legjobbak a legjobbak között
Egész napra való remek programokkal készült tehát a Vadex, ezúttal is sokak örömére. A főzőversenyre benevezett csapatok kivétel nélkül ízes ételeket alkottak, a verseny zsűrije azonban döntött: a muflonételek kategóriájában az első helyet az Oltárkő Erdei Iskola szerezte meg, a második a Nagy-Sár–Hant vadászok, míg a harmadik a Jüllich GLAS csapata lett. Az őz kategóriában a Mecsekerdő Zrt. bizonyult a legjobbnak, őket követte a Vad–Ászok, a harmadik helyen pedig a Vihar Lovas Egyesület végzett.
A szarvas ételek közül a Sefag Zrt. étele érdemelte ki az első helyet, a második helyet a Vért Vadászati Kft. szerezte meg, harmadikként pedig a Wildebees csapata zárt. A vaddisznó kategóriában az Erdőért Egyesület győzött, második helyen az RX Boban végzett, a dobogó harmadik fokára pedig a Vértesi Csipetcsapat állhatott fel.
A különdíjak közül az „Erdei ételek mestere” címet a Sefag Zrt. kapta, a „Gasztro dizájn” díjat az Erdőért Egyesület nyerte el, míg a „Vadgasztronómiai nagydíj” a Vadhajtásokhoz került, a „Legjobb Külföldi Csapat” oklevelét pedig az Oltárkő Erdei Iskola csapata nyerte.