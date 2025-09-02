1 órája
Retró uzsonna: ha ezeket vitted a suliba, te is jó évjárat vagy
Megkezdődött a 2025/26-os tanév, a maga minden örömével és nehézségével. A nevelési év minden egyes napján van egy fontos feladata a szülőknek, ami sosem könnyű: Kitalálni, hogy mi legyen az uzsonna? Megkérdeztük olvasóinkat, hogy kinek melyik régi, gyerekkori sulis uzsonna jut eszébe először?
Manapság sok gyermek pénzt kap a szülőktől, esetleg bankkártyához kapcsolódó telefonnal, okosórával indítják útnak a nebulót, hogy majd vesz magának, amit akar és ahol akar. A gyorséttermekben még az iskolai büfénél is hosszabb ilyenkor a sor, de egészen máshogy volt ez régen. Más volt a lehetőség, más volt az uzsonna.
Uzsonna és annak doboza
A családi költségvetésbe érkező bevétel régen is meghatározta, hogy ki, milyen uzsonnát vihet és ehet az óvodában vagy az iskolában, de van ami nem változott. Továbbra is sok szülő kitart azon hagyomány mellett, hogy az iskolába induló kisdiák igenis vigyen magával uzsonnát, méghozzá olyat, amit szeret és ami azért egészséges is.
Az idők változnak, és velük a divat is, de vannak örökös darabok. A fémkazetta uzsonnás doboz szinte elnyűhetetlen, és valaha óriási volt belőle a választék, azonban ma már a könnyebb, mosogatógépben is tisztítható műanyagokat preferálják a szülők. Nem mellesleg a gyerekek is, hiszen igazságosztók, rajzfilmhősök és tinisztárok vannak a külső felületen, a régi zománc helyett.
A legolcsóbbak a legnagyobb kedvencek
Ha már tudjuk, mibe csomagolunk, az félsiker, de hogy mit tegyünk a dobozba, az itt a kérdés. Uzsonna ötletek kapcsán megkérdeztük olvasóinkat, hogy kinek melyik régi, gyerekkori sulis uzsonna jut eszébe először? A kérdés régi emlékeket idézett fel mindenkiben, és ahogy az lenni szokott, a legolcsóbb, legegyszerűbb dolgok kerültek fel a listára.
– Én 1952-ben kezdtem iskolába járni, napközis voltam. Kicsik voltunk, és egy félkaréj kenyér és egy kis „vágós” lekvár, vagy egy szelet margarin volt a tízórai. El sohasem dobtuk. Hazulról vitt mindenki, amit tudott, rendszerint „összetevős” zsíros kenyeret, kaptunk és almát, körtét – írja az egyik olvasónk.
A gyümölcsök szinte valamennyi uzsonna kapcsán megjelennek, és legtöbbször valami hús mellé. Különleges az is, hogy akinek volt otthon kolbász, az parizerről álmodott, míg aki parizert kapott, az füstölt kolbászt akart.
– Nekem a kolbászos szendvics jut eszembe először. Primőr akkor még nem nagyon volt, de almát vagy körtét szinte mindig kaptam hozzá. Jobban ízlett volna a kislány gyomromnak a parizer, de soha sem reklamáltam és mindig elfogyasztottam. Néha kaptam mackó sajtot is, ez 1969-ben ez természetes volt. Később vehettem csokis tejet és kiflit hozzá. Egyszer az alumínium fóliát kilyukasztotta a vonalzóm. Tragédia. Mindenem elázott, így barna foltos volt minden cuccom abban a tanévben a csokis tejtől, és én nagyon szégyelltem, hogy rondák lettek a tanszereim. A szüleim nem szidtak meg érte, együttéreztek velem a balszerencsém miatt. Ezeket valóban uzsonnára vittük, mert mi egészen 6. osztályig két hetente délután jártunk iskolába – írja egy másik olvasó, aki rámutatott arra a különbségre is, hogy délelőtt tízórainak hívjuk az étkezést, és csak a délutáni falatozás az uzsonna.
A kenyér mindenek felett
Gyümölcsök és zöldségek, paprika és uborka, jöttek mentek, aki amit tudott, csomagolt a gyermeknek, de mindennek az alapja a kenyér volt, és persze annak változatai. Na nem úgy mint manapság, hogy purpur, magvas, kovászos, durum, rozsos, vagy éppen ettől meg attól mentes kenyér volt a boltban, hanem attól, hogy mi van ugyanazon a kenyérgyári szeleten, illetve szeletek között, hiszen ha tízórai, ha uzsonna, a kenyérszeletnek kell egy tető. Így lehet például a két réteg között egy kis:
- kolbász
- téli szalámi
- töpörtyű
- májkrém
- lekvár
- margarin
- kacsazsír
- oldalas zsír
- disznózsír hagymával, paprikával borssal
- hal, olajos hal
- vaj
- méz
Ezen összetevők egy részét kombinálni is lehetett, főleg a margarin és a vaj illik az édes és a sós verziókhoz is, de bátrabbak máshogy is párosíthatják. A húsmentes megoldások közül érdemes kiemelni a forró kakaót és üres, friss kiflit és a méz, a lekvár, valamint a vaj, illetve margarin összetételeket. Az egyik legtöbb időt és energiát igénylő, ugyanakkor a leglaktatóbb húsmentes uzsonna az a két kenyér közé nagy nehezen elrendezett tojás rántotta, vagy tojáskrém. Aki azt megette, a rá tapadó piros kockás fehér szalvéta darabkáival együtt, az simán kibírta ebédig.
Az alufólia korszak előtt a szalvéta minden uzsonnát csomagoló családban központi kérdés volt. – Ami nekem először eszembe jut, az a zsíros kenyér. Zsír, amiben sült az oldalas, és annak darabkái is a kenyérre kerültek, a paprika alá. Mindig piros-fehér kockás, kis rojtos szélű „szövet” szalvétába csomagolta anyukám, úgy 1971 környékén. Még mindig érzem, ahogy a bőrből varrt iskolatáska és a szendvics illata keveredett – emlékezett vissza a régi szép időkre egy másik olvasónk.
Nem volt mindenki lelkes a feol.hu kérdése kapcsán. Volt aki ezt írta válaszként: – Lekváros margarinos kenyér. Utáltam!
A meglepetés uzsonna nem öröm
Az egyik olvasónk egy tipikus szülői mulasztásra hívta fel a figyelmet. A legkevésbé sem jó uzsonna az, amit a gyerek júniusban ledobott táskájában talál a szülő a nyári szünet utolsó napján. Nagy szerencse, ha csak kiszáradt.