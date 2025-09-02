Retró uzsonna: ha ezeket vitted a suliba, te is jó évjárat vagy

Manapság sok gyermek pénzt kap a szülőktől, esetleg bankkártyához kapcsolódó telefonnal, okosórával indítják útnak a nebulót, hogy majd vesz magának, amit akar és ahol akar. A gyorséttermekben még az iskolai büfénél is hosszabb ilyenkor a sor, de egészen máshogy volt ez régen. Más volt a lehetőség, más volt az uzsonna.

Az uzsonna vagy tízórai fontos része az iskolai napnak és általában az étkezésnek. Egy friss kifli üresen is jó

Fotó: Fortepan/Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény

Uzsonna és annak doboza

A családi költségvetésbe érkező bevétel régen is meghatározta, hogy ki, milyen uzsonnát vihet és ehet az óvodában vagy az iskolában, de van ami nem változott. Továbbra is sok szülő kitart azon hagyomány mellett, hogy az iskolába induló kisdiák igenis vigyen magával uzsonnát, méghozzá olyat, amit szeret és ami azért egészséges is.

Az idők változnak, és velük a divat is, de vannak örökös darabok. A fémkazetta uzsonnás doboz szinte elnyűhetetlen, és valaha óriási volt belőle a választék, azonban ma már a könnyebb, mosogatógépben is tisztítható műanyagokat preferálják a szülők. Nem mellesleg a gyerekek is, hiszen igazságosztók, rajzfilmhősök és tinisztárok vannak a külső felületen, a régi zománc helyett.

A neoncsövekkel megvilágított metálcsodák széles választékával várták valaha az uzsonnás dobozokat kereső vevőket

Fotó: Fortepan / Móra András

A legolcsóbbak a legnagyobb kedvencek

Ha már tudjuk, mibe csomagolunk, az félsiker, de hogy mit tegyünk a dobozba, az itt a kérdés. Uzsonna ötletek kapcsán megkérdeztük olvasóinkat, hogy kinek melyik régi, gyerekkori sulis uzsonna jut eszébe először? A kérdés régi emlékeket idézett fel mindenkiben, és ahogy az lenni szokott, a legolcsóbb, legegyszerűbb dolgok kerültek fel a listára.

– Én 1952-ben kezdtem iskolába járni, napközis voltam. Kicsik voltunk, és egy félkaréj kenyér és egy kis „vágós” lekvár, vagy egy szelet margarin volt a tízórai. El sohasem dobtuk. Hazulról vitt mindenki, amit tudott, rendszerint „összetevős” zsíros kenyeret, kaptunk és almát, körtét – írja az egyik olvasónk.

A gyümölcsök szinte valamennyi uzsonna kapcsán megjelennek, és legtöbbször valami hús mellé. Különleges az is, hogy akinek volt otthon kolbász, az parizerről álmodott, míg aki parizert kapott, az füstölt kolbászt akart.

Fotó: Fortepan / Hamori-Gyula

– Nekem a kolbászos szendvics jut eszembe először. Primőr akkor még nem nagyon volt, de almát vagy körtét szinte mindig kaptam hozzá. Jobban ízlett volna a kislány gyomromnak a parizer, de soha sem reklamáltam és mindig elfogyasztottam. Néha kaptam mackó sajtot is, ez 1969-ben ez természetes volt. Később vehettem csokis tejet és kiflit hozzá. Egyszer az alumínium fóliát kilyukasztotta a vonalzóm. Tragédia. Mindenem elázott, így barna foltos volt minden cuccom abban a tanévben a csokis tejtől, és én nagyon szégyelltem, hogy rondák lettek a tanszereim. A szüleim nem szidtak meg érte, együttéreztek velem a balszerencsém miatt. Ezeket valóban uzsonnára vittük, mert mi egészen 6. osztályig két hetente délután jártunk iskolába – írja egy másik olvasó, aki rámutatott arra a különbségre is, hogy délelőtt tízórainak hívjuk az étkezést, és csak a délutáni falatozás az uzsonna.