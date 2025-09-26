szeptember 26., péntek

Üzemanyag: Fordulat a hazai kutakon, már éjféltől bevezetik

Néhány napos stagnálás után újabb változás várható a hazai töltőállomásokon. A benzinkutakon péntek éjféltől módosulnak az üzemanyagok árai. Ez a bejelentés némi meglepetést okozott, mivel az elmúlt napokban az árak szinte mozdulatlanul álltak.

Feol.hu

​A Mol bejelentése szerint a 95-ös benzinár a hétvégén változatlan marad, míg a gázolajé bruttó 2 forinttal emelkedik. Ez az áremelés azt jelenti, hogy a gázolaj átlagára ismét magasabb lesz, mint a benziné, megszakítva az utóbbi napok fej-fej melletti versenyét az üzemanyagoknál. ​A holtankoljak.hu pénteki közleménye szerint a 95-ös benzin átlagára 586 Ft/liter, a gázolajé pedig 588 Ft/liter, ennyibe kerül a tankolás pénteken. Ez fog emelkedni a hétvégén.

Néhány napos stagnálás után újabb változás várható a hazai töltőállomásokon az üzemanyag áraiban. Éjféltől új árakat vezetnek be a benzinkutakon.
Üzemanyag: új árakat vezetnek be a hétvégére.
Forrás: MW/Illusztráció

 

 

