Tankolás

1 órája

Üzemanyag: szuper hírek érkeztek a benzinkutakról

Jó hírek az autósoknak! ​Az elmúlt időszak ingadozásai után stabilizálódni látszik az üzemanyagok ára Magyarországon. A holtankoljak.hu adatai szerint az autósoknak a héten már nem kell jelentős árváltozásokra számítaniuk a töltőállomásokon.

Feol.hu

A Mol csütörtökön ismét döntött: a friss adatok alapján a 95-ös benzin országos átlagára marad az 589 forint átlagáron, míg a a gázolaj esetében az ár 590 forint környékén stagnál. Mindez pedig azt jelentei, hogy a sofőrök továbbra is a lélektani határnak számító 600 forint/liter alatt tankolhatják az üzemanyagokat a magyarországi benzinkutakon. Ez derül ki a holtankoljak.hu által kiadott legfrissebb jelentésből.

Jó hírek az autósoknak: stabilizálódni látszik az üzemanyag ára. Mutatjuk, hol spórolhatsz a legtöbbet.
Jó hírek az autósoknak: stabilizálódni látszik az üzemanyag ára. 
Fotó: MW/Archív

Legolcsóbb üzemanyag

​Fontos azonban kiemelni, hogy átlagárakról beszélünk, azaz helyenként akár jelentős különbségek is lehet, így tudatos tankolással spórolhatunk is. Általánosan elmondható, hogy az autópályák melletti kutakat érdemes elkerülni, mivel ott jellemzően magasabbak az árak. Kivételt képez ez alól a székesfehérvári Auchan benzinkút, ahol jellemzően az átlagárak alatt tankolhatunk. A holtankoljak.hu üzemanyag keresőjében pedig könnyen megkeresheted, hogy a környezetedben, hol érdemes tankolnod. 
 

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
